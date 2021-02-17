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В мире
Полиция Портланда выставила на помойках кордоны для защиты от набегов за продуктами питания
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danilov 19 Февраля 2021 в 10:37:34
Неожиданное следствие "энергетического коллапса" в США - полиция Портленда (население 2.5 миллиона, самый крупный город штата Орегон) выставила на помойках города полицейские кордоны для защиты от набегов местных жителей за продуктами питания.

Склады магазинов, у которых не работали холодильники, стали массово выкидывать продукты питания, - мясо, сыры - и туда потянулись толпы местных жителей.

Вскоре, однако, помоечный пир пришлось прекратить, так как на помойках были выставлены полицейские кордоны.   Местные, кстати, утверждают, что полиция сама решила поживиться, и просто избавилась от конкурентов.

Сама полиция заявляет, что вынуждена была поставить столь мощный кордон, после получения сигналов от работников магазина, о том, что  "ситуация накаляется и вскоре на помойке начнутся драки".

























https://www.oregonlive.com/portland/2021/02/portland-police-guard-dumpster-face-off-with-residents-trying-to-get-discarded-food-from-fred-meyer.html
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