Полиция Портланда выставила на помойках кордоны для защиты от набегов за продуктами питания

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danilov 19 Февраля 2021 в 10:37:34
Склады магазинов, у которых не работали холодильники, стали массово выкидывать продукты питания, - мясо, сыры - и туда потянулись толпы местных жителей.
Вскоре, однако, помоечный пир пришлось прекратить, так как на помойках были выставлены полицейские кордоны. Местные, кстати, утверждают, что полиция сама решила поживиться, и просто избавилась от конкурентов.
Сама полиция заявляет, что вынуждена была поставить столь мощный кордон, после получения сигналов от работников магазина, о том, что "ситуация накаляется и вскоре на помойке начнутся драки".
https://www.oregonlive.com/portland/2021/02/portland-police-guard-dumpster-face-off-with-residents-trying-to-get-discarded-food-from-fred-meyer.html
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