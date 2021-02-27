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В мире
Испания продолжает протестовать из-за ареста рэпера
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danilov 01 Марта 2021 в 12:17:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 01.03.2021 в 12:36:49   # 773002
-Господа журналисты! Сейчас я буду поджигать машину копов. Просьба под ногами не путаться и выбрать наиболее выгодную позицию для съемки.
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  GoodZone 01.03.2021 в 15:12:17   # 773007
Корриду запретили и испанцы выдумали новый вид развлечения - подожги полицейскую машину и получи кучу лайков . Посмотрите, на улицах Барселоны всеобщая атмосфера праздника, ликование, все улыбаются. Карнавал, раньше бегали от быков, теперь - от полицейских, а современные тореадоры укрощают полицейские машины и становятся героями, их по ящику показывают и на ютюб-каналах.
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  старик 01.03.2021 в 18:38:57   # 773011
Где гневные голоса "правозащитников" Европы, где ультиматум Байдена, с требованием немедленно освободить рэпера и задержанных мирных протестующих? Интересно на суд придут все дипломаты Евросоюза?
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  Ал 01.03.2021 в 21:52:40   # 773018
Quote:
27.02.2021
ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США https://www.dw.com/ru/es-otozval-posla-na-kube/a-56727116?maca=rus-rss-ru-top-1051-xml-mrss
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро
Евросоюз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро, после того как тот подписал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы, сообщают информационные агентства в ночь на воскресенье, 28 февраля.
Ранее один из официальных представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля указал, что в Брюсселе Наварро должен будет объяснить причины, побудившие его поставить свою подпись под этим прошением.
Между тем отставки испанца с поста посла Евросоюза на Кубе уже потребовали 16 депутатов Европарламента. "Мы считаем, что посол (Наварро. - Ред.) не достоин высокой должности, которую занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку", - говорится в совместном обращении евродепутатов к Боррелю.
Кроме прочего, этот документ подписали политики из консервативной Европейской народной партии (ЕНП, она является крупнейшей в Европарламенте), члены либеральной фракции "Обновляя Европу", а также члены фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР). Открытое письмо евродепутатов к Боррелю, датированное 24 февраля, было опубликовано 25 февраля в американском онлайн-издании Politico.
...

Quote:
Радио Стыдоба
@RadioStydoba
28 февр.
Посол ЕС в Гаване призвал США снять санкции с Кубы. Он подписал открытое письмо Байдену.
Свободный мир такого не прощает. Альберто Наварро уже отозван в Брюссель, чтобы объясниться за столь ужасный поступок.
Депутаты самого демократичного Европарламента уже требуют его отставки.
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  Ал 01.03.2021 в 22:10:00   # 773019

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  kubik 01.03.2021 в 23:05:43   # 773020
Я два раза в жизни был свидетелем "европейских протестов" оба раза картинка из телевизора радикально отличалась от реальных событий. Барселонский протест , который я наблюдал воочию, напоминал карнавал, колонну возглавляли мамаши с колясками и собачками на поводках, далее шли люди с красными флагами и транспарантами и чего-то скандировали не по-нашему, эта часть процессии вызывала наибольший интерес у праздных зевак и журналистов , замыкали процессию колонна полицейских в полной боевой выкладке , на защищенных автомобилях с решетками на окнах и конечно же водометы.
Протестующие мирно прошествовали поорали чего-то , их пофотали , все остались довольны.
По нашему телевизору показали , что вот вот столицу Каталонии разнесут в клочки.
Так что лично я с большим скепсисом отношусь к подобным картинкам и вам советую.
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