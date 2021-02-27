Испания продолжает протестовать из-за ареста рэпера



ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США

Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.

Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро

Евросоюз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро, после того как тот подписал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы, сообщают информационные агентства в ночь на воскресенье, 28 февраля.

Ранее один из официальных представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля указал, что в Брюсселе Наварро должен будет объяснить причины, побудившие его поставить свою подпись под этим прошением.

Между тем отставки испанца с поста посла Евросоюза на Кубе уже потребовали 16 депутатов Европарламента. "Мы считаем, что посол (Наварро. - Ред.) не достоин высокой должности, которую занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку", - говорится в совместном обращении евродепутатов к Боррелю.

Кроме прочего, этот документ подписали политики из консервативной Европейской народной партии (ЕНП, она является крупнейшей в Европарламенте), члены либеральной фракции "Обновляя Европу", а также члены фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР). Открытое письмо евродепутатов к Боррелю, датированное 24 февраля, было опубликовано 25 февраля в американском онлайн-издании Politico.

... 27.02.2021ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США https://www.dw.com/ru/es-otozval-posla-na-kube/a-56727116?maca=rus-rss-ru-top-1051-xml-mrss Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.Посол ЕС на Кубе Альберто НаварроЕвросоюз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро, после того как тот подписал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы, сообщают информационные агентства в ночь на воскресенье, 28 февраля.Ранее один из официальных представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля указал, что в Брюсселе Наварро должен будет объяснить причины, побудившие его поставить свою подпись под этим прошением.Между тем отставки испанца с поста посла Евросоюза на Кубе уже потребовали 16 депутатов Европарламента. "Мы считаем, что посол (Наварро. - Ред.) не достоин высокой должности, которую занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку", - говорится в совместном обращении евродепутатов к Боррелю.Кроме прочего, этот документ подписали политики из консервативной Европейской народной партии (ЕНП, она является крупнейшей в Европарламенте), члены либеральной фракции "Обновляя Европу", а также члены фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР). Открытое письмо евродепутатов к Боррелю, датированное 24 февраля, было опубликовано 25 февраля в американском онлайн-издании Politico....

Радио Стыдоба

@RadioStydoba

28 февр.

Посол ЕС в Гаване призвал США снять санкции с Кубы. Он подписал открытое письмо Байдену.

Свободный мир такого не прощает. Альберто Наварро уже отозван в Брюссель, чтобы объясниться за столь ужасный поступок.

Депутаты самого демократичного Европарламента уже требуют его отставки.