Испания продолжает протестовать из-за ареста рэпера

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danilov 01 Марта 2021 в 12:17:17
Погромы, грабежи магазинов, поджоги зданий: Атмосфера на улицах Барселоны, где вторую неделю продолжаются протесты из-за ареста рэпера pic.twitter.com/hnO3vef7Pb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 28, 2021
Коктейль Молотова как часть рэп-культуры: Протестующие в Барселоне поджигают полицейские машины pic.twitter.com/WfBFAmzrc5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 28, 2021
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27.02.2021
ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США https://www.dw.com/ru/es-otozval-posla-na-kube/a-56727116?maca=rus-rss-ru-top-1051-xml-mrss
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро
Евросоюз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро, после того как тот подписал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы, сообщают информационные агентства в ночь на воскресенье, 28 февраля.
Ранее один из официальных представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля указал, что в Брюсселе Наварро должен будет объяснить причины, побудившие его поставить свою подпись под этим прошением.
Между тем отставки испанца с поста посла Евросоюза на Кубе уже потребовали 16 депутатов Европарламента. "Мы считаем, что посол (Наварро. - Ред.) не достоин высокой должности, которую занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку", - говорится в совместном обращении евродепутатов к Боррелю.
Кроме прочего, этот документ подписали политики из консервативной Европейской народной партии (ЕНП, она является крупнейшей в Европарламенте), члены либеральной фракции "Обновляя Европу", а также члены фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР). Открытое письмо евродепутатов к Боррелю, датированное 24 февраля, было опубликовано 25 февраля в американском онлайн-издании Politico.
...
ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США https://www.dw.com/ru/es-otozval-posla-na-kube/a-56727116?maca=rus-rss-ru-top-1051-xml-mrss
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро
Евросоюз отозвал своего посла в Гаване, испанца Альберто Наварро, после того как тот подписал обращение к президенту США Джо Байдену с призывом снять санкции с Кубы, сообщают информационные агентства в ночь на воскресенье, 28 февраля.
Ранее один из официальных представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля указал, что в Брюсселе Наварро должен будет объяснить причины, побудившие его поставить свою подпись под этим прошением.
Между тем отставки испанца с поста посла Евросоюза на Кубе уже потребовали 16 депутатов Европарламента. "Мы считаем, что посол (Наварро. - Ред.) не достоин высокой должности, которую занимает и которая была ему доверена, и требуем, чтобы вы немедленно распорядились отправить его в отставку", - говорится в совместном обращении евродепутатов к Боррелю.
Кроме прочего, этот документ подписали политики из консервативной Европейской народной партии (ЕНП, она является крупнейшей в Европарламенте), члены либеральной фракции "Обновляя Европу", а также члены фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР). Открытое письмо евродепутатов к Боррелю, датированное 24 февраля, было опубликовано 25 февраля в американском онлайн-издании Politico.
...
Quote:
Радио Стыдоба
@RadioStydoba
28 февр.
Посол ЕС в Гаване призвал США снять санкции с Кубы. Он подписал открытое письмо Байдену.
Свободный мир такого не прощает. Альберто Наварро уже отозван в Брюссель, чтобы объясниться за столь ужасный поступок.
Депутаты самого демократичного Европарламента уже требуют его отставки.
@RadioStydoba
28 февр.
Посол ЕС в Гаване призвал США снять санкции с Кубы. Он подписал открытое письмо Байдену.
Свободный мир такого не прощает. Альберто Наварро уже отозван в Брюссель, чтобы объясниться за столь ужасный поступок.
Депутаты самого демократичного Европарламента уже требуют его отставки.
Протестующие мирно прошествовали поорали чего-то , их пофотали , все остались довольны.
По нашему телевизору показали , что вот вот столицу Каталонии разнесут в клочки.
Так что лично я с большим скепсисом отношусь к подобным картинкам и вам советую.