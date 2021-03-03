В Норвегии привили от ковида стариков, а они взяли да померли. Сразу 102 человека

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Марта 2021 в 10:08:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: lokidogma от 03.03.2021 04:39:00
Чудо вакцинация заберёт все слабые организмы. Для этого создана любая вакцина.
Чудо вакцинация заберёт все слабые организмы. Для этого создана любая вакцина.
Если смотреть со стороны государства, то пожилые люди невыгодны для них. Своими пенсиями они обременяют бюджет. Вот наверное и пытаются сбросить балласт.
Цитата: NBE от 03.03.2021 06:16:28
Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.
Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.
О реальной смертности и реальных побочных действиях от любой вакцины надеюсь когда нибудь узнаем.
Цитата: NBE от 03.03.2021 06:11:20Если из публикаций о данном вирусе вы не поняли главного, самое время это исправить) Вирус этот опасен для людей, имеющих дополнительную клиническую картину, чтобы их обезопасить от проявления патологии+вирус=пц, желательна вакцинация. Как-то так. Не факт, что это 100% успех - это шанс.
Вакцинация предполагает защиту от очень опасных болезней, например смертность от какой либо болезни была до вакцины 30%, после 1%. но если сама болезнь забирает 0.1%, и вакцина забирает почти тоже самое, смысла от такой вакцины?!
Вакцинация предполагает защиту от очень опасных болезней, например смертность от какой либо болезни была до вакцины 30%, после 1%. но если сама болезнь забирает 0.1%, и вакцина забирает почти тоже самое, смысла от такой вакцины?!
В Южной Кореи два человека скончались в результате вакцинирования от коронавируса. Им вкололи препарат AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения.https://www.mk.ru/social/2021/03/03/v-yuzhnoy-koree-dva-cheloveka-skonchalis-posle-privivki-astrazeneca.html
Первой жертвой стал мужчина, которому было больше 50 лет. Его привили 26 февраля. При этом 2 марта его госпитализировали с симптомом сердечной недостаточности и с затрудненным дыханием. Утром 3 марта он скончался.
Второй жертве было 63 года. Сразу после вакцинации у пациента поднялась температура. Смерть наступила спустя 4 дня после вакцинации.
Первой жертвой стал мужчина, которому было больше 50 лет. Его привили 26 февраля. При этом 2 марта его госпитализировали с симптомом сердечной недостаточности и с затрудненным дыханием. Утром 3 марта он скончался.
Второй жертве было 63 года. Сразу после вакцинации у пациента поднялась температура. Смерть наступила спустя 4 дня после вакцинации.
Цитата: NBE от 03.03.2021 06:16:28
Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.
Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.
если бы была хоть одна смерть уже бы все демократические сми мира об этом визжали
Практичный 03.03.2021 в 21:24:28 # 773181
Цитата: старик от 03.03.2021 12:54:47А почему решили что это оценка "положительная" "отрицательная"? Я например оцениваю качество новости и ее подачи.
Кто то принял новость как положительную, плюсанул блин.
Кто то принял новость как положительную, плюсанул блин.