В Норвегии привили от ковида стариков, а они взяли да померли. Сразу 102 человека

Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.

Вакцинация предполагает защиту от очень опасных болезней, например смертность от какой либо болезни была до вакцины 30%, после 1%. но если сама болезнь забирает 0.1%, и вакцина забирает почти тоже самое, смысла от такой вакцины?!

В Южной Кореи два человека скончались в результате вакцинирования от коронавируса. Им вкололи препарат AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения.

Первой жертвой стал мужчина, которому было больше 50 лет. Его привили 26 февраля. При этом 2 марта его госпитализировали с симптомом сердечной недостаточности и с затрудненным дыханием. Утром 3 марта он скончался.



Второй жертве было 63 года. Сразу после вакцинации у пациента поднялась температура. Смерть наступила спустя 4 дня после вакцинации.

