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В мире
В Норвегии привили от ковида стариков, а они взяли да померли. Сразу 102 человека
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danilov 03 Марта 2021 в 10:08:33
Местный Минздрав собрал экспертную группу, которая теперь чешет репу - как такое могло случиться? Конечно, все они были очень старенькие и дряхленькие. Могли и сами загнуться. Но все же нельзя пока исключать вероятность того, что это именно побочные эффекты прививки - как-то температура и тошнота - окончательно подорвали и без того неважное состояние стариков.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 03.03.2021 в 10:30:23   # 773129
Демократия мать ...в действии продолжайте сплочаться и выращивать либеральных ценности..людей жалко заложники игрищ
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  lokidogma 03.03.2021 в 10:39:00   # 773130
Чудо вакцинация заберёт все слабые организмы. Для этого создана любая вакцина.
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  Tigr2 03.03.2021 в 10:40:31   # 773131
А что за прививка ни слова...
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  Panasonic 03.03.2021 в 11:51:45   # 773134
Цитата: lokidogma от 03.03.2021 04:39:00
Чудо вакцинация заберёт все слабые организмы. Для этого создана любая вакцина.

Если смотреть со стороны государства, то пожилые люди невыгодны для них. Своими пенсиями они обременяют бюджет. Вот наверное и пытаются сбросить балласт.
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  NBE 03.03.2021 в 12:11:20   # 773137
Вакцинация предполагает защиту от очень опасных болезней, например смертность от какой либо болезни была до вакцины 30%, после 1%. но если сама болезнь забирает 0.1%, и вакцина забирает почти тоже самое, смысла от такой вакцины?!
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  NBE 03.03.2021 в 12:16:28   # 773138
Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.
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  lokidogma 03.03.2021 в 12:33:40   # 773140
Цитата: NBE от 03.03.2021 06:16:28
Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.

О реальной смертности и реальных побочных действиях от любой вакцины надеюсь когда нибудь узнаем.
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  Zoggyla 03.03.2021 в 13:02:32   # 773142
Цитата: NBE от 03.03.2021 06:11:20
Вакцинация предполагает защиту от очень опасных болезней, например смертность от какой либо болезни была до вакцины 30%, после 1%. но если сама болезнь забирает 0.1%, и вакцина забирает почти тоже самое, смысла от такой вакцины?!
Если из публикаций о данном вирусе вы не поняли главного, самое время это исправить) Вирус этот опасен для людей, имеющих дополнительную клиническую картину, чтобы их обезопасить от проявления патологии+вирус=пц, желательна вакцинация. Как-то так. Не факт, что это 100% успех - это шанс.
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  Zoggyla 03.03.2021 в 14:47:33   # 773150
Quote:
В Южной Кореи два человека скончались в результате вакцинирования от коронавируса. Им вкололи препарат AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения.
Первой жертвой стал мужчина, которому было больше 50 лет. Его привили 26 февраля. При этом 2 марта его госпитализировали с симптомом сердечной недостаточности и с затрудненным дыханием. Утром 3 марта он скончался.

Второй жертве было 63 года. Сразу после вакцинации у пациента поднялась температура. Смерть наступила спустя 4 дня после вакцинации.
https://www.mk.ru/social/2021/03/03/v-yuzhnoy-koree-dva-cheloveka-skonchalis-posle-privivki-astrazeneca.html
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  Skype 03.03.2021 в 15:29:50   # 773155
Печально мля, могли бы ещо пожить, гандоны эти чинуши, вместо того что бы выяснит наиболее эффективно работающую вакцину и наладить проищводство, занимаются словоблудием, им бы самим по две дозы вкатить и хер бы с ними, жополизы пиндоские
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  старик 03.03.2021 в 18:54:47   # 773168
Кто то принял новость как положительную, плюсанул блин.
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  sergei55 03.03.2021 в 20:20:23   # 773175
Цитата: NBE от 03.03.2021 06:16:28
Так же не стоит забывать что вакцина Спутник сейчас в основном распространяется в государствах, где со свободой слова туго, то есть реальное количество смертей от Спутника мы не узнаем.


если бы была хоть одна смерть уже бы все демократические сми мира об этом визжали
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  Практичный 03.03.2021 в 21:24:28   # 773181
Цитата: старик от 03.03.2021 12:54:47
Кто то принял новость как положительную, плюсанул блин.
А почему решили что это оценка "положительная" "отрицательная"? Я например оцениваю качество новости и ее подачи.
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