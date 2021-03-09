Демографическая ситуация в Южной Корее

Цитата: строитель от

А ещё в 2020 г ЮКорея впервые в истории обогнала Японию по среднему доходу граждан. А ещё в 2020 г ЮКорея впервые в истории обогнала Японию по среднему доходу граждан.

Статистические данные Статистического управления Кореи показывают, что в прошлом году общий коэффициент фертильности в Южной Корее упал до самого низкого уровня в истории - 0,84, что намного ниже 2,1, необходимых для поддержания текущего статуса населения.