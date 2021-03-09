Демографическая ситуация в Южной Корее

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danilov 09 Марта 2021 в 15:23:35
В прошлом году Южная Корея впервые испытала «отрицательный рост» населения, и проблема сокращения населения с началом нового семестра вызвала большую озабоченность в корейском обществе.
В начальной школе, расположенной менее чем в трех километрах от центра города Пусан, раньше в это время можно было увидеть учеников, но сейчас там тихо.
В прошлом году в эту школу пришло всего 4 первоклассника, а общее число учащихся составляло 57 учеников. В конце прошлого семестра школа объединилась с другой начальной школой и все ученики перешли туда. Теперь эта начальная школа, основанная 60 лет назад, официально закрыта, а номер дома и табличка с названием школы удалены.
В последнее время начальные школы были закрыты в провинции Канвон и других частях страны, причем даже в Сеуле, самом густонаселенном городе страны. Почти в 20% начальных школ пришло менее 50 первоклашек. Из-за сокращения численности учащихся школьного возраста только в прошлом году в Южной Корее было закрыто 30 начальных, средних и старших школ.
Статистические данные Статистического управления Кореи показывают, что в прошлом году общий коэффициент фертильности в Южной Корее упал до самого низкого уровня в истории - 0,84, что намного ниже 2,1, необходимых для поддержания текущего статуса населения. Текущий коэффициент рождаемости почти самый низкий в мире.
С уменьшением числа рождений демографическая структура городов в Южной Корее значительно изменилась. В Чхунчхон-Намдо, расположенном в центре западной части Южной Кореи, количество родильных домов сократилось на 20% за последние десять лет, а количество домов престарелых увеличилось вдвое. Сегодня в Южной Корее есть много небольших городов, в которых вообще нет родильных домов.
В связи с низкой рождаемостью и старением населения предполагается, что если текущие демографические тенденции сохранятся, то в 2065 году число людей старше 65 лет в Южной Корее превысит количество людей трудоспособного возраста, а пенсии в Южной Корее будут исчерпаны к 2055 году.
Корейские СМИ даже пишут, что если демографическая проблема не будет решена, то будет стоять вопрос о существовании страны.
Основные причины, по которым корейцы не хотят иметь детей, в основном связаны с жилищной проблемой, вопросами занятости и возвращения женщин на работу после родов. Чтобы стимулировать рост населения, власти разрабатывают различные меры.
Не так давно правительство Южной Кореи объявило, что с 2022 года оно повысит ежемесячную субсидию по уходу за ребенком и предоставит единовременную дополнительную субсидию по беременности и родам в размере примерно 2 000 долларов США. Кроме того, также будет введена такое правило, как отпуск по уходу за ребенком для обоих супругов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 09.03.2021 09:34:21Quote:
А ещё в 2020 г ЮКорея впервые в истории обогнала Японию по среднему доходу граждан.
А ещё в 2020 г ЮКорея впервые в истории обогнала Японию по среднему доходу граждан.
Статистические данные Статистического управления Кореи показывают, что в прошлом году общий коэффициент фертильности в Южной Корее упал до самого низкого уровня в истории - 0,84, что намного ниже 2,1, необходимых для поддержания текущего статуса населения.
Quote:
Япония переживает острый демографический кризис. В этой стране самый высокий процент пожилого населения и самые низкие показатели рождаемости в мире. В прошлом году число рожденных там младенцев упало до 865 тыс. - это рекордно низкая цифра.
Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, которые родятся у женщины на протяжении ее жизни) там в прошлом году составил 1,36. В России он был 1,82, в Великобритании - 1,66.
https://www.bbc.com/russian/features-55230860
Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, которые родятся у женщины на протяжении ее жизни) там в прошлом году составил 1,36. В России он был 1,82, в Великобритании - 1,66.
https://www.bbc.com/russian/features-55230860
Меньше расходов, больше доходы...