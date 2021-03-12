Мексика легалайз

да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе)) потом холодильники опустошати все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве