Мексика легалайз

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danilov 12 Марта 2021 в 08:57:56
Страна станет самым крупным легальным рынком каннабиса в мире - WSJ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: mitrich78 от 12.03.2021 03:58:43Ой, да ладно! Не нужно за всех писать. А на счет бухла, мы уже это проходили.
да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе )) потом холодильники опустошат и все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве
да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе )) потом холодильники опустошат и все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве
Цитата: mitrich78 от 12.03.2021 03:58:43
да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе )) потом холодильники опустошат и все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве
да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе )) потом холодильники опустошат и все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве
Да, да, согласен. Почти также было у нас.
Цитата: Konstant от 12.03.2021 03:44:22
Скоро кокос... и другие антидепресанты..все по сценарию
Скоро кокос... и другие антидепресанты..все по сценарию
Не можешь запретить возглавь. Надо лигализовывать картели, луди уважаемые ведь.