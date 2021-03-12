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В мире
Мексика легалайз
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danilov 12 Марта 2021 в 08:57:56
МАРИХУАНУ ЛЕГАЛИЗОВАЛИ В МЕКСИКЕ - RTRS.
Страна станет самым крупным легальным рынком каннабиса в мире - WSJ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 12.03.2021 в 09:27:20   # 773885
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  Маке0912 12.03.2021 в 09:30:46   # 773887
Ну правильно. Половина тюрем сидит из за канабиса- анаши. А так двух зайцев убьют. Тюрьмы на половину освободятся и бизнес налоги как в Нидерландах, казну пополнять легально.
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  Konstant 12.03.2021 в 09:44:22   # 773890
Скоро кокос... и другие антидепресанты..все по сценарию
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  mitrich78 12.03.2021 в 09:58:43   # 773896
да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе )) потом холодильники опустошат и все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве
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  Zoggyla 12.03.2021 в 10:21:01   # 773899
Цитата: mitrich78 от 12.03.2021 03:58:43
да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе )) потом холодильники опустошат и все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве
Ой, да ладно! Не нужно за всех писать. А на счет бухла, мы уже это проходили.
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  Маке0912 12.03.2021 в 12:03:40   # 773905
Цитата: mitrich78 от 12.03.2021 03:58:43
да и правильно сделали, лучше бы бухло ограничили от него больше бед и рукоприкладства, а траву курили всю жизнь в шарагах колледжах во дворах и не помню что бы кто то глючил или гнал от нее нуу по ржут ботаники во дворе )) потом холодильники опустошат и все переходя во взрослую жизнь 80% бросают и все мои кенты выросли стали людьми не стали наркошами зато вспоминаем весело эти времена, детскими болезнями надо переболеть в детстве


Да, да, согласен. Почти также было у нас.
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  kubik 12.03.2021 в 12:03:53   # 773906
Цитата: Konstant от 12.03.2021 03:44:22
Скоро кокос... и другие антидепресанты..все по сценарию

Не можешь запретить возглавь. Надо лигализовывать картели, луди уважаемые ведь.
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  lado 12.03.2021 в 13:48:33   # 773908
Так Мексика же вроде славится порошками, а не травкой)
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