Ватикан держится

Держится? ну-ну... во-первых, у самих рыльце в пушку - сколько случаев педофилии и растления постоянно вылазит, сколько попыток все это скрыть и замазать со стороны самого ватикана. Во-вторых, не поздно ли спохватились - гей-священники, освящение гей-браков в католических церквях... нужно было сразу пресекать на корню, а не заигрывать и оглядываться, что скажут и подумают, а не осудят ли, а в тренде ли, а вдруг доходы снизятся у "корпорации господа"... сейчас сложно уже все вернуть и обуздать, авторитет ватикана падает на фоне его бездействия и молчаливого согласия...