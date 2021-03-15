В Вашингтоне вступил в силу закон о декриминализации галлюциногенных грибов, айяуаски и мескалина
danilov 16 Марта 2021 в 23:33:19
«Инициатива округа Колумбия 81», за которую осенью прошлого года проголосовало подавляющее большинство жителей штата (76%), вступила в силу с понедельника, 15 марта. В соответствии с инициативой, природные психоделики, в том числе галлюциногенные грибы, айяуаска и мескалин, декриминализируются. Для полиции приоритет борьбы с данными веществами установлен как минимальный.
https://www.washingtonian.com/2021/03/15/magic-mushrooms-are-decriminalized-in-dc-as-of-today/