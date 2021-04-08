Россия готова принимать казахстанских студентов для возобновления очного обучения — Сергей Лавров

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bIP6bIC 08 Апреля 2021 в 20:54:31
«Со своей стороны я подтвердил готовность России принимать казахстанских студентов. У нас учится более 66 тысяч (казахстанских студентов), для них вновь открыт доступ к очному обучению в российских вузах, причем половина из них — 31 тысяча обучаются за счет российского бюджета», — сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Он также добавил, что этот вопрос был обсужден в ходе встречи.
«Сегодня мы поговорили, как сделать так, чтобы максимально комфортно студенты могли возвращаться на учебу, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось, и мы заинтересованы его расширить по мере успокоения эпидемиологической ситуации», — отметил Сергей Лавров.
https://www.inform.kz/ru/rossiya-gotova-prinimat-kazahstanskih-studentov-dlya-vozobnovleniya-ochnogo-obucheniya-sergey-lavrov_a3773877
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вопрос не только в качестве образования. В большинстве своём эти ребята не рассматривают Казахстан как дальнейшее место работы и место жительства.
«Сегодня мы поговорили, как сделать так, чтобы максимально комфортно студенты могли возвращаться на учебу, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилосьЖалко что он не озвучил стоимость авиаперелета, которая составляет больше трехсот тысяч тенге.