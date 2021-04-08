 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Россия готова принимать казахстанских студентов для возобновления очного обучения — Сергей Лавров
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
bIP6bIC 08 Апреля 2021 в 20:54:31
Россия выразила готовность принимать казахстанских студентов для возобновления ими очного обучения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со своей стороны я подтвердил готовность России принимать казахстанских студентов. У нас учится более 66 тысяч (казахстанских студентов), для них вновь открыт доступ к очному обучению в российских вузах, причем половина из них — 31 тысяча обучаются за счет российского бюджета», — сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Он также добавил, что этот вопрос был обсужден в ходе встречи.

«Сегодня мы поговорили, как сделать так, чтобы максимально комфортно студенты могли возвращаться на учебу, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось, и мы заинтересованы его расширить по мере успокоения эпидемиологической ситуации», — отметил Сергей Лавров.

https://www.inform.kz/ru/rossiya-gotova-prinimat-kazahstanskih-studentov-dlya-vozobnovleniya-ochnogo-obucheniya-sergey-lavrov_a3773877
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 09.04.2021 в 09:58:02   # 775869
Кому нужна "корочка", получит ее здесь. Кому нужны знания - прекрасно знают что здесь этого не получить. Можно долго бухтеть о желании учиться, о тяге к знаниям, но увы и ах. В подавляющем количестве наших учебных заведений эти слова лишь пустой звук, все ждут на "лапу". И в России не все гладко с образованием, но у нас... Как это не печально.
поощрить | покарать
  строитель 09.04.2021 в 10:24:36   # 775872
ru bIP6bIC 09.04.2021 в 09:58:02 # 775869

Вопрос не только в качестве образования. В большинстве своём эти ребята не рассматривают Казахстан как дальнейшее место работы и место жительства.
поощрить (3) | покарать
  старик 09.04.2021 в 17:55:40   # 775898
Quote:
«Сегодня мы поговорили, как сделать так, чтобы максимально комфортно студенты могли возвращаться на учебу, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось
Жалко что он не озвучил стоимость авиаперелета, которая составляет больше трехсот тысяч тенге.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь