ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной

А вот интересно откуда у этой конторы мандат на понятие прав человека и их толкование? Они что ли наделили цивилизованное и не очень человечество догмой обладания правами? Ведь абсурдно таковое образование, да еще с какими-то полномочиями.

Quote: Ужасы и зверства Второй мировой войны привело к шквалу деятельности, каждая из которых имел целью предотвращения повторения таких событий, как с помощью системы защиты основных прав человека, так и тесного политического Союза между государствами.



В начале была принята Всеобщая декларация прав человека, разработанная в рамках Организации Объединенных Наций на Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 году. Это было, однако, за несколько лет, прежде чем даже ограниченный перечень основных прав, содержащийся в ней, приобрел обязательную юридическую силу и контрольный Механизм.



Одной из важнейших инициатив в связи с этим было принятое предложение «Европейского движения» на "съезде Европы", состоявшегося в Гааге в мае 1948 года, когда ряд предложений были связанны с созданием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с полномочиями по контролю уважения государствами прав человека и основных свобод.



Идею создания Европейского суда преследовало «Европейское движение» на съезде в Брюсселе. В феврале 1949 года комитет Движения подготовил первый проект Европейской Конвенции по правам человека. Этот проект предусматривал гарантии для порядка десяти прав и свобод и создание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, после фильтрации комиссией, как предполагалось, будет отменять решения и устанавливать, что явно несовместимо с защищаемыми правами.

4 ноября 1950 года в Риме десятью государствами-членами Совета-Европы (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Франция) была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод.



21 января 1959 года в целях обеспечения соблюдения обязательств по Конвенции был создан Европейский суд по правам человека для рассмотрения жалоб о нарушениях Конвенции.

кто не хочет вакцинироваться - посторонитесь пожалуйста не мешайте остальным

Цитата: Dimmon от

кто не хочет вакцинироваться - посторонитесь пожалуйста не мешайте остальным кто не хочет вакцинироваться - посторонитесь пожалуйста не мешайте остальным

не хотите - не прививайтесь, остальным больше достанется. или вас кто то заставляет??

только не надо отговаривать других, пускай каждый решает сам за себя

Во-первых, никто никого не отговариаает от привития. Во-вторых, это мнение, а вернее сомнение на фоне очень непонятных действий ВОЗ, местных лекарей и т.п.В-третьих, Quote: Комментарии являются независимой

точкой зрения их авторов.

Quote: неопределенность в медицинских кругах и замалчивание происхождения данного продукта.

с чего Вы взяли что кто то что то замалчивает, есть источник сообщающий о неопределенности в мед кругах?

Quote: В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России, сообщает primeminister.kz.



Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины «Спутник V». «Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения», — сказал Аскар Мамин.



https://kapital.kz/economic/94328/rossiya-postavit-v-kazakhstan-yeshche-4-mln-doz-sputnik-v.html

Quote: КАРАГАНДА. 9 АПРЕЛЯ - В Карагандинскую область поступило около 24 тыс. доз вакцины от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. Широкомасштабная кампания по добровольной иммунизации населения от коронавирусной инфекции в регионе начнётся 10 апреля. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, сообщили в пресс-службе акима области. По словам руководителя Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегеновой, в регион поступило 23 740 доз вакцины. В предстоящие три дня поступят ещё 55 тыс. доз. Раньше работало всего 13 центров вакцинации с 30 прививочными кабинетами. Сейчас мы постепенно распределяем вакцину в центральные районные больницы, в районы и другие города. Привиться смогут все карагандинцы по месту жительства", - объяснила Бибигуль Тулегенова. Иммунизация осуществляется вакциной "Спутник V", произведённой Карагандинским фармацевтическим комплексом. Флакон рассчитан на 5 человек, поэтому необходима предварительная запись. Источник: www.kt.kz

Quote: НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Казахстан ведет переговоры о поставках еще двух вакцин, помимо "Спутник V". Кроме того, планируется применение казахстанской вакцины, передает KAZAKHSTAN TODAY. Со стороны Министерства здравоохранения ведутся переговоры с несколькими производителями вакцин против COVID-19 - Sinovac (Китай), Moderna (США), а также планируется ввод на рынок отечественной QazCovid-in. Таким образом, для казахстанцев увеличится доступность вакцины", - сообщила сегодня на брифинге в СЦК заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Манар Смагул. Учитывая, что вакцинация является одним из самых эффективных мер борьбы с коронавирусом, она рекомендует казахстанцам прививаться любой из доступных вакцин, которые зарегистрированы на территории республики. Регистрация на территории страны подтверждает, что эти вакцины безопасны и эффективны", - подчеркнула она. Она также сообщила, что на сегодня первым компонентом вакцины "Спутник V" привито более 250 тыс. человек, вторым - более 94 тыс. человек. Планируется в первом полугодии привить около 6 млн человек. Источник: www.kt.kz

Цитата: Dimmon от

Quote: неопределенность в медицинских кругах и замалчивание происхождения данного продукта.

с чего Вы взяли что кто то что то замалчивает, есть источник сообщающий о неопределенности в мед кругах? Quote:с чего Вы взяли что кто то что то замалчивает, есть источник сообщающий о неопределенности в мед кругах?

Zoggyla 09.04.2021 в 16:14:46 # 775896

Сейчас всё больше антипрививочный психоз. Такого наслушаешься. Диву даёшься, как образованные люди могут такое говорить. Единственный здравый аргумент, что прививка молодая, и окончательные выводы делать рано. Всё остальное - оголтелое мракобесие (про истребление людей на земле, про заговор масонов, про чипирование и пр.)

Quote: "Эти меры могут быть расценены как "необходимые в демократическом обществе", На кой хрен сюда лепят демократию? А в недемократическом обществе не надо вакцинироваться?