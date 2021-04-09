ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной

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danilov 09 Апреля 2021 в 12:29:06
"Эти меры могут быть расценены как "необходимые в демократическом обществе", — говорится в решении суда.
Решение ЕСПЧ опубликовало после завершения рассмотрения жалобы, которую подали в суд несоколько семей из Чехии по поводу принудительной вакцинации детей "против девяти болезней, хорошо известных медицинской науке", говорится в пресс-релизе ЕСПЧ. Непривитых детей не принимали в детские сады.
СМИ пишут, что это может стать прецедентом и в отношении вакцинации от коронавируса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ужасы и зверства Второй мировой войны привело к шквалу деятельности, каждая из которых имел целью предотвращения повторения таких событий, как с помощью системы защиты основных прав человека, так и тесного политического Союза между государствами.
В начале была принята Всеобщая декларация прав человека, разработанная в рамках Организации Объединенных Наций на Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 году. Это было, однако, за несколько лет, прежде чем даже ограниченный перечень основных прав, содержащийся в ней, приобрел обязательную юридическую силу и контрольный Механизм.
Одной из важнейших инициатив в связи с этим было принятое предложение «Европейского движения» на "съезде Европы", состоявшегося в Гааге в мае 1948 года, когда ряд предложений были связанны с созданием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с полномочиями по контролю уважения государствами прав человека и основных свобод.
Идею создания Европейского суда преследовало «Европейское движение» на съезде в Брюсселе. В феврале 1949 года комитет Движения подготовил первый проект Европейской Конвенции по правам человека. Этот проект предусматривал гарантии для порядка десяти прав и свобод и создание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, после фильтрации комиссией, как предполагалось, будет отменять решения и устанавливать, что явно несовместимо с защищаемыми правами.
4 ноября 1950 года в Риме десятью государствами-членами Совета-Европы (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Франция) была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
21 января 1959 года в целях обеспечения соблюдения обязательств по Конвенции был создан Европейский суд по правам человека для рассмотрения жалоб о нарушениях Конвенции.
В начале была принята Всеобщая декларация прав человека, разработанная в рамках Организации Объединенных Наций на Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 году. Это было, однако, за несколько лет, прежде чем даже ограниченный перечень основных прав, содержащийся в ней, приобрел обязательную юридическую силу и контрольный Механизм.
Одной из важнейших инициатив в связи с этим было принятое предложение «Европейского движения» на "съезде Европы", состоявшегося в Гааге в мае 1948 года, когда ряд предложений были связанны с созданием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с полномочиями по контролю уважения государствами прав человека и основных свобод.
Идею создания Европейского суда преследовало «Европейское движение» на съезде в Брюсселе. В феврале 1949 года комитет Движения подготовил первый проект Европейской Конвенции по правам человека. Этот проект предусматривал гарантии для порядка десяти прав и свобод и создание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который, после фильтрации комиссией, как предполагалось, будет отменять решения и устанавливать, что явно несовместимо с защищаемыми правами.
4 ноября 1950 года в Риме десятью государствами-членами Совета-Европы (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Франция) была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
21 января 1959 года в целях обеспечения соблюдения обязательств по Конвенции был создан Европейский суд по правам человека для рассмотрения жалоб о нарушениях Конвенции.
Цитата: Dimmon от 09.04.2021 07:37:59Вакцинация вакцинации - рознь. И притягивать за уши традиционную вакцинацию детей к хз каким прививкам от неизвестно чего - не стоит. Я не против того ,что ковид есть и люди им болеют, меня смущает неопределенность в медицинских кругах и замалчивание происхождения данного продукта.
кто не хочет вакцинироваться - посторонитесь пожалуйста не мешайте остальным
кто не хочет вакцинироваться - посторонитесь пожалуйста не мешайте остальным
только не надо отговаривать других, пускай каждый решает сам за себя
Комментарии являются независимой
точкой зрения их авторов.
точкой зрения их авторов.
неопределенность в медицинских кругах и замалчивание происхождения данного продукта.
с чего Вы взяли что кто то что то замалчивает, есть источник сообщающий о неопределенности в мед кругах?
В рамках рабочей поездки в Москву премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также руководством центральных государственных органов, государственных корпораций и финансово-банковских структур России, сообщает primeminister.kz.
Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины «Спутник V». «Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения», — сказал Аскар Мамин.
Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран. Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины «Спутник V». «Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения», — сказал Аскар Мамин.
https://kapital.kz/economic/94328/rossiya-postavit-v-kazakhstan-yeshche-4-mln-doz-sputnik-v.html
КАРАГАНДА. 9 АПРЕЛЯ - В Карагандинскую область поступило около 24 тыс. доз вакцины от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. Широкомасштабная кампания по добровольной иммунизации населения от коронавирусной инфекции в регионе начнётся 10 апреля. Привиться смогут все желающие старше 18 лет, сообщили в пресс-службе акима области. По словам руководителя Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегеновой, в регион поступило 23 740 доз вакцины. В предстоящие три дня поступят ещё 55 тыс. доз. Раньше работало всего 13 центров вакцинации с 30 прививочными кабинетами. Сейчас мы постепенно распределяем вакцину в центральные районные больницы, в районы и другие города. Привиться смогут все карагандинцы по месту жительства", - объяснила Бибигуль Тулегенова. Иммунизация осуществляется вакциной "Спутник V", произведённой Карагандинским фармацевтическим комплексом. Флакон рассчитан на 5 человек, поэтому необходима предварительная запись. Источник: www.kt.kz
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Казахстан ведет переговоры о поставках еще двух вакцин, помимо "Спутник V". Кроме того, планируется применение казахстанской вакцины, передает KAZAKHSTAN TODAY. Со стороны Министерства здравоохранения ведутся переговоры с несколькими производителями вакцин против COVID-19 - Sinovac (Китай), Moderna (США), а также планируется ввод на рынок отечественной QazCovid-in. Таким образом, для казахстанцев увеличится доступность вакцины", - сообщила сегодня на брифинге в СЦК заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Манар Смагул. Учитывая, что вакцинация является одним из самых эффективных мер борьбы с коронавирусом, она рекомендует казахстанцам прививаться любой из доступных вакцин, которые зарегистрированы на территории республики. Регистрация на территории страны подтверждает, что эти вакцины безопасны и эффективны", - подчеркнула она. Она также сообщила, что на сегодня первым компонентом вакцины "Спутник V" привито более 250 тыс. человек, вторым - более 94 тыс. человек. Планируется в первом полугодии привить около 6 млн человек. Источник: www.kt.kz
Цитата: Dimmon от 09.04.2021 10:04:04Вам что, всю подшивку короновирусных мытарств пруфить? Читайте сообщения, соображения и пр. с начала психоза, делайте выводы.
Quote:
с чего Вы взяли что кто то что то замалчивает, есть источник сообщающий о неопределенности в мед кругах?
Quote:
неопределенность в медицинских кругах и замалчивание происхождения данного продукта.
с чего Вы взяли что кто то что то замалчивает, есть источник сообщающий о неопределенности в мед кругах?
Сейчас всё больше антипрививочный психоз. Такого наслушаешься. Диву даёшься, как образованные люди могут такое говорить. Единственный здравый аргумент, что прививка молодая, и окончательные выводы делать рано. Всё остальное - оголтелое мракобесие (про истребление людей на земле, про заговор масонов, про чипирование и пр.)
"Эти меры могут быть расценены как "необходимые в демократическом обществе",На кой хрен сюда лепят демократию? А в недемократическом обществе не надо вакцинироваться?
Цитата: старик от 09.04.2021 12:11:22
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"Эти меры могут быть расценены как "необходимые в демократическом обществе",На кой хрен сюда лепят демократию? А в недемократическом обществе не надо вакцинироваться?[/quote
Цитата: старик от 09.04.2021 12:11:22На кой хрен сюда лепят демократию? А в недемократическом обществе не надо вакцинироваться?
[quote]"Эти меры могут быть расценены как "необходимые в демократическом обществе",
[quote]"Эти меры могут быть расценены как "необходимые в демократическом обществе",
Там где нет демократии ее приносят - на стволах,ракетах ...Вы же хотите жить в дерьмократическом сообществе - будьте любезны лечь под нас...А не согласных и способных постоять за себя ждут санкции,а слабых война и разруха.Пока вы не поймете что дерьмократия это святоч мира.