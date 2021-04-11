Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

"Я бы очень хотел побывать в СССР, хотя мерзавцы убили половину моей семьи" – Филип на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, 1967 год.

Начинал бы с того ,что родственники им не особо нужны были, после февральской революции Великобритания отказалась принять у себя семью отрекшегося Николая 2, что с учетом опыта буржуазных революций в других "цивилизованных" странах на 90 процентов означало их гибель.

Да и вообще, зачем убили царскую семью? Не логично. Опять без козней их величеств из-за Ла-Манша не обошлось?

Начинал бы с того ,что родственники им не особо нужны были, после февральской революции Великобритания отказалась принять у себя семью отрекшегося Николая 2, что с учетом опыта буржуазных революций в других "цивилизованных" странах на 90 процентов означало их гибель.

"Я бы очень хотел побывать в СССР, хотя мерзавцы убили половину моей семьи" – Филип на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, 1967 год.

Второй приезд Филиппа в Россию состоялся в 1994 году. Тогда он в составе делегации сопровождал супругу и находился в Москве три дня. В последний раз герцог Эдинбургский посетил Россию в 1997 году, побывав в Хабаровске и Камчатском крае. Но о России в целом отзывался нелестно.