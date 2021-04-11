Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

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Софруджу 09 Апреля 2021 в 17:50:40
С глубокой скорбью ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке, - говорится в сообщении.
В середине марта этого года стало известно, что супруг королевы выписался из больницы, где провел месяц. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.
В заявлении Букингемского дворца сообщалось, что он был выписан "после лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни". В заявлении подчеркивалось, что госпитализация супруга королевы не имеет отношения к пандемии Covid-19.
Принцу было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой.
PS
"У мужа королевы, принца Филиппа, было четыре сестры, которые укрылись в нацистской Германии, некоторые из них служили проводниками нацистской партии к немецкой аристократии. Например, Сесиль была членом нацистской партии, Софи назвала сына в честь Гитлера, а муж Маргариты был командиром в немецкой армии."
"Я бы очень хотел побывать в СССР, хотя мерзавцы убили половину моей семьи" – Филип на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, 1967 год.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Российский заповедник «Большехехцирский» в Хабаровском крае рассказал, как в марте 1997 года его посетил принц Филипп, продегустировал макароны с тушенкой и переночевал в гостиничном номере экономкласса. Об этом руководитель учреждения Антон Фетисов сообщил РИА Новости.
По словам Фетисова, 15 марта 1997 года руководство заповедника объявило, что туда приезжают гости. Руководитель заповедника добавил, что Филипп никогда не посещал российских заповедников, и первым стал хабаровский. Ему показали уникальную коллекцию насекомых и повели на кордон Соснинский. На тот момент Филиппу было около 76 лет, он прошел пешком пять километров и обогнал сопровождающих.
«Там находились инспекторы наши, готовили на костре макароны с тушенкой, а-ля по-флотски. Они по-английски не говорят, он по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за "стол", принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки, все нормально», — рассказал Фетисов. Он добавил, что инспекторы были в шоке, узнав, кто был их гостем.
После прогулки по заповеднику принц заночевал в гостинице в поселке Бычиха в обычном одноместном номере экономкласса. Он оставил благодарственную надпись после ночлега и автограф. Фетисов назвал принца абсолютно непритязательным человеком и добавил, что сотрудники заповедника остались от него в восторге. Он добавил, что Филипп был восхищен природой заповедника.
"Я бы очень хотел побывать в СССР, хотя мерзавцы убили половину моей семьи" – Филип на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, 1967 год.Своих сестер он мерзавками не считает? Как же вывернуто наизнанку сознание у этих англосаксов! Вот и у меня вывернуто:слово принц ассоциируется с красивым юношей , а тут-полное уебие.
Филипп Неполиткорректный: самые скандальные высказывания принца https://www.bbc.com/russian/features-39807175Quote:
4 мая 2017
...
4 мая 2017
...
09 АПРЕЛЯ, 2021 Г.
«Я с радостью побывал бы в России, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи». Главные цитаты принца Филиппа
...
Подробнее: https://www.kommersant.uk/articles/ya-s-radostyu-pobyval-by-v-rossii-hotya-eti-ublyudki-ubili-polovinu-moey-semi-glavnye-tsitaty-printsa-filippa
«Я с радостью побывал бы в России, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи». Главные цитаты принца Филиппа
...
Подробнее: https://www.kommersant.uk/articles/ya-s-radostyu-pobyval-by-v-rossii-hotya-eti-ublyudki-ubili-polovinu-moey-semi-glavnye-tsitaty-printsa-filippa
Quote:
Самые неполиткорректные цитаты принца Филиппа http://centralasia.media/news:1694265
10 апреля 2021
...
10 апреля 2021
...
Почему Би-би-си так подробно освещает смерть принца Филиппа? https://www.bbc.com/russian/features-56694237
9 апреля 2021
...
Когда умирает кто-то из членов британской королевской семьи, мировые СМИ уделяют этому событию большое внимание. Би-би-си стремится в таких случаях соблюсти верный тон и не допустить оплошностей.
На то есть веские причины.
Дело в том, что Би-би-си не финансируется британским правительством, а существует на деньги жителей страны, которые взимаются посредством налога, именуемого телевизионной лицензией. Такой способ финансирования гарантирует редакционную независимость корпорации.
Би-би-си, в свою очередь, обязана демонстрировать налогоплательщикам, что эти средства тратятся с пользой, а интерес общественности к королевской семье в Великобритании уже многие годы неизменно высок.
...
9 апреля 2021
...
Когда умирает кто-то из членов британской королевской семьи, мировые СМИ уделяют этому событию большое внимание. Би-би-си стремится в таких случаях соблюсти верный тон и не допустить оплошностей.
На то есть веские причины.
Дело в том, что Би-би-си не финансируется британским правительством, а существует на деньги жителей страны, которые взимаются посредством налога, именуемого телевизионной лицензией. Такой способ финансирования гарантирует редакционную независимость корпорации.
Би-би-си, в свою очередь, обязана демонстрировать налогоплательщикам, что эти средства тратятся с пользой, а интерес общественности к королевской семье в Великобритании уже многие годы неизменно высок.
...
Quote:
11.04.2021, 09:25
Аудитория BBC упала в день смерти принца Филиппа
Масштабное освещение смерти мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа привело к снижению аудитории британского телеканала BBC One на 6% за неделю, а аудитории канала BBC Two — на 65%, сообщает Deadline со ссылкой на данные Совета по исследованиям аудитории вещателей (BARB) Великобритании.
Вечером 9 апреля BBC One смотрели в среднем 2,41 млн человек против 2,56 млн вечером 2 апреля. Вечерняя аудитория BBC Two, который вечером после смерти принца Филиппа ретранслировал контент канала BBC News, снизилась за неделю с 980 тыс. до 340 тыс.
В день смерти принца Филиппа радиостанции BBC прекратили регулярное вещание и повторяли запись некролога принца Филиппа, передает The Guardian. Канал BBC Four, который должен был транслировать матч между женскими сборными Англии и Франции по футболу, не стал показывать соревнование и попросил зрителей переключиться на BBC One. Призыв смотреть новости был также размещен на детском телеканале CBBC.
BBC на своем сайте сообщала, что получает большое число жалоб на слишком широкое освещение смерти принца Филиппа, и призывала недовольных оставить свой адрес электронной почты. Сейчас форма для жалоб недоступна на сайте BBC. Корпорация не раскрыла, сколько именно жалоб она получила.
Принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет. В Великобритании объявлен траур. Похороны пройдут 17 апреля. На церемонии планирует присутствовать принц Гарри, который переехал в США после отказа от королевских обязанностей.
О принце — в материале “Ъ” «Филипп, герцог Эдинбургский, принц Датский».
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4770318
Аудитория BBC упала в день смерти принца Филиппа
Масштабное освещение смерти мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа привело к снижению аудитории британского телеканала BBC One на 6% за неделю, а аудитории канала BBC Two — на 65%, сообщает Deadline со ссылкой на данные Совета по исследованиям аудитории вещателей (BARB) Великобритании.
Вечером 9 апреля BBC One смотрели в среднем 2,41 млн человек против 2,56 млн вечером 2 апреля. Вечерняя аудитория BBC Two, который вечером после смерти принца Филиппа ретранслировал контент канала BBC News, снизилась за неделю с 980 тыс. до 340 тыс.
В день смерти принца Филиппа радиостанции BBC прекратили регулярное вещание и повторяли запись некролога принца Филиппа, передает The Guardian. Канал BBC Four, который должен был транслировать матч между женскими сборными Англии и Франции по футболу, не стал показывать соревнование и попросил зрителей переключиться на BBC One. Призыв смотреть новости был также размещен на детском телеканале CBBC.
BBC на своем сайте сообщала, что получает большое число жалоб на слишком широкое освещение смерти принца Филиппа, и призывала недовольных оставить свой адрес электронной почты. Сейчас форма для жалоб недоступна на сайте BBC. Корпорация не раскрыла, сколько именно жалоб она получила.
Принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет. В Великобритании объявлен траур. Похороны пройдут 17 апреля. На церемонии планирует присутствовать принц Гарри, который переехал в США после отказа от королевских обязанностей.
О принце — в материале “Ъ” «Филипп, герцог Эдинбургский, принц Датский».
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4770318
Похоже что редакционная независимость Би-Би-Си вопреки уверениям липовая, а ее редакционная политика не всем британцам угодила...
Цитата: kubik от 11.04.2021 11:02:47Да и вообще, зачем убили царскую семью? Не логично. Опять без козней их величеств из-за Ла-Манша не обошлось?
Начинал бы с того ,что родственники им не особо нужны были, после февральской революции Великобритания отказалась принять у себя семью отрекшегося Николая 2, что с учетом опыта буржуазных революций в других "цивилизованных" странах на 90 процентов означало их гибель.
Начинал бы с того ,что родственники им не особо нужны были, после февральской революции Великобритания отказалась принять у себя семью отрекшегося Николая 2, что с учетом опыта буржуазных революций в других "цивилизованных" странах на 90 процентов означало их гибель.
Предательство или политическая мудрость? Почему британский король не спас семью Романовых https://www.bbc.com/russian/features-42371193
4 мая 2018
...
Кузены были похожи настолько, что их даже путали. Николай - слева, Георг - справа
...
Давайте говорить по-честному: живыми и Николай II и его семья представляли неразрешимую политическую проблему буквально для всех.
Приняв решение об убийстве царской семьи, большевики этот гордиев узел просто разрубили.
И только когда Романовых не стало, все вдруг заговорили об этой трагедии так, как будто бы их спасение в принципе было возможным, высказывать сожаления, что этого не произошло, и искать виноватых.
4 мая 2018
...
Кузены были похожи настолько, что их даже путали. Николай - слева, Георг - справа
...
Давайте говорить по-честному: живыми и Николай II и его семья представляли неразрешимую политическую проблему буквально для всех.
Приняв решение об убийстве царской семьи, большевики этот гордиев узел просто разрубили.
И только когда Романовых не стало, все вдруг заговорили об этой трагедии так, как будто бы их спасение в принципе было возможным, высказывать сожаления, что этого не произошло, и искать виноватых.
15 июля 2017 4:00
100 лет назад английский король предал своего двоюродного брата Николая II
...
Георг добился своего. Бросил двоюродного брата на произвол судьбы. Фактически под пули большевиков.
СПАСАЛ ВРАГОВ
- Чужими руками бросил. Дескать, правительство так решило. Может, английский король был настолько слаб, что действительно не мог помочь своему российскому родственнику, вот и выкручивался? У них же там конституционная монархия.
- Факты говорят обратное. Георг V несколько раз давал защиту правителям, гораздо более далеким от него, чем русский царь - кузен. Так, он согласился на секретный план союзников спасти румынскую королевскую семью, когда ей угрожало пленение в ходе наступления германских армий зимой 1917 года.
В 1922 году другому кузену Георга V, князю Андрею Греческому, сыну свергнутого короля Греции Константина, грозила смерть от рук революционеров. За ним спешно послали английский крейсер «Калипсо». Заодно спасли греческого принца Филиппа. Мужу правящей сегодня английской королевы герцогу Эдинбургскому шел тогда второй год…
В конце концов, отправил же в 1919 году Георг V линкор «Мальборо» в Черное море, чтобы вывезти из Крыма свою тетушку, вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну (мать Николая II). Ее вместе с великими князьями, их семьями доставили на английскую военно-морскую базу на Мальте. Затем она переехала в родную Данию, где умерла с миром в 1928 году. Личная защита Георга V простиралась даже на правителей, которые во время войны были его врагами. В 1919 году, после свержения монархии в Австро-Венгрии, император Карл с семьей могли погибнуть от рук дезертиров. По приказу Георга V к Карлу направили опытного британского разведчика –телохранителя. Он помог бывшим венценосным особам выехать из Австрии.
Так что «Джорджи» спокойно мог спасти и «дорогого Ники». Тем более, Николай II был союзником в Первой мировой, и даже фельдмаршалом королевской британской армии. Жезл ему вручили в Ставке в феврале 1916 года генерал Пэджет и лорд Пэмброк. А раз так, то Георг V уж тем более должен был приложить все усилия, чтобы спасти не только своего августейшего родственника, но и человека, имевшего в английской армии наивысший воинский чин. Должен был, но не сделал. Хотя Временное правительство, напомню, не препятствовало отъезду царской семьи, наоборот, готово было довезти ее до Мурманска и посадить на английский корабль.
Однако «Навеки преданный друг Джорджи» предпочел предать своего русского двоюродного брата.
...
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26705.7/3729629/
100 лет назад английский король предал своего двоюродного брата Николая II
...
Георг добился своего. Бросил двоюродного брата на произвол судьбы. Фактически под пули большевиков.
СПАСАЛ ВРАГОВ
- Чужими руками бросил. Дескать, правительство так решило. Может, английский король был настолько слаб, что действительно не мог помочь своему российскому родственнику, вот и выкручивался? У них же там конституционная монархия.
- Факты говорят обратное. Георг V несколько раз давал защиту правителям, гораздо более далеким от него, чем русский царь - кузен. Так, он согласился на секретный план союзников спасти румынскую королевскую семью, когда ей угрожало пленение в ходе наступления германских армий зимой 1917 года.
В 1922 году другому кузену Георга V, князю Андрею Греческому, сыну свергнутого короля Греции Константина, грозила смерть от рук революционеров. За ним спешно послали английский крейсер «Калипсо». Заодно спасли греческого принца Филиппа. Мужу правящей сегодня английской королевы герцогу Эдинбургскому шел тогда второй год…
В конце концов, отправил же в 1919 году Георг V линкор «Мальборо» в Черное море, чтобы вывезти из Крыма свою тетушку, вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну (мать Николая II). Ее вместе с великими князьями, их семьями доставили на английскую военно-морскую базу на Мальте. Затем она переехала в родную Данию, где умерла с миром в 1928 году. Личная защита Георга V простиралась даже на правителей, которые во время войны были его врагами. В 1919 году, после свержения монархии в Австро-Венгрии, император Карл с семьей могли погибнуть от рук дезертиров. По приказу Георга V к Карлу направили опытного британского разведчика –телохранителя. Он помог бывшим венценосным особам выехать из Австрии.
Так что «Джорджи» спокойно мог спасти и «дорогого Ники». Тем более, Николай II был союзником в Первой мировой, и даже фельдмаршалом королевской британской армии. Жезл ему вручили в Ставке в феврале 1916 года генерал Пэджет и лорд Пэмброк. А раз так, то Георг V уж тем более должен был приложить все усилия, чтобы спасти не только своего августейшего родственника, но и человека, имевшего в английской армии наивысший воинский чин. Должен был, но не сделал. Хотя Временное правительство, напомню, не препятствовало отъезду царской семьи, наоборот, готово было довезти ее до Мурманска и посадить на английский корабль.
Однако «Навеки преданный друг Джорджи» предпочел предать своего русского двоюродного брата.
...
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26705.7/3729629/
Цитата: Zoggyla от 11.04.2021 11:30:40
Цитата: kubik от 11.04.2021 11:02:47Да и вообще, зачем убили царскую семью? Не логично. Опять без козней их величеств из-за Ла-Манша не обошлось?
Начинал бы с того ,что родственники им не особо нужны были, после февральской революции Великобритания отказалась принять у себя семью отрекшегося Николая 2, что с учетом опыта буржуазных революций в других "цивилизованных" странах на 90 процентов означало их гибель.
Начинал бы с того ,что родственники им не особо нужны были, после февральской революции Великобритания отказалась принять у себя семью отрекшегося Николая 2, что с учетом опыта буржуазных революций в других "цивилизованных" странах на 90 процентов означало их гибель.
Мое мнение , что козни здесь не при чём. Царская семейка в широком смысле (включая братьев, дядь и т.д.) столько всего натворила, что их просто ненавидели имя Николай кровавый ему не просто так дали да и революция 1917 года была уже не первая. С 1905 года страну лихорадило, народные выступления не от хорошей жизни продолжались уже 12 лет, сменяясь жесточайшими карательными экспедициями. К этому ещё и две войны добавьте, вот по савокупности и получилось. Понятное дело, что никакого приказа от Ленина не было. А вот желающих свети счеты было хоть отбавляй.
"Я бы очень хотел побывать в СССР, хотя мерзавцы убили половину моей семьи" – Филип на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, 1967 год.Забыв или не захотев признать, что другая половина упомянутую предала.
Quote:
Второй приезд Филиппа в Россию состоялся в 1994 году. Тогда он в составе делегации сопровождал супругу и находился в Москве три дня. В последний раз герцог Эдинбургский посетил Россию в 1997 году, побывав в Хабаровске и Камчатском крае. Но о России в целом отзывался нелестно.Причем уже во время либеральных реформ, когда российские власти пытались угодить западным...
Отступая от темы
Quote:
NetОвец
1 год назад
Настоящий электрик не может быть геем.
Настоящий электрик знает, что бывает, когда встречаются два оголенных конца
1,8 тыс.
Mr Tea
2 года назад
Опытный электрик не берет свою жену за обе груди одновременно )
2,1 тыс.
Dr. Zomboz
2 года назад
Обхаживал как-то электрик соседку:
-"А можно мой штепсель да в вашу розетку?
Чтоб токи любви, совпадая по фазе,
Заставили контур забиться в экстазе?
Сомкнём свои цепи на этом диване,
Сольёмся полями в электронирване.
А чтобы не сбиться нам с верного такта,
Слегка обнажите вы место контакта... "
И долго вертелся любви генератор!
С тех пор у соседа течёт конденсатор...
Так пусть же всё это послужит уроком
Тому, кто шалит с электрическим током.
Смыкайте контакты с супругами дома
Согласно закону товарища Ома!
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