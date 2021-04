Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

Сейчас форма для жалоб недоступна на сайте BBC. Корпорация не раскрыла, сколько именно жалоб она получила.

11.04.2021, 09:25Аудитория BBC упала в день смерти принца ФилиппаМасштабное освещение смерти мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа привело к снижению аудитории британского телеканала BBC One на 6% за неделю, а аудитории канала BBC Two — на 65%, сообщает Deadline со ссылкой на данные Совета по исследованиям аудитории вещателей (BARB) Великобритании.Вечером 9 апреля BBC One смотрели в среднем 2,41 млн человек против 2,56 млн вечером 2 апреля. Вечерняя аудитория BBC Two, который вечером после смерти принца Филиппа ретранслировал контент канала BBC News, снизилась за неделю с 980 тыс. до 340 тыс.В день смерти принца Филиппа радиостанции BBC прекратили регулярное вещание и повторяли запись некролога принца Филиппа, передает The Guardian. Канал BBC Four, который должен был транслировать матч между женскими сборными Англии и Франции по футболу, не стал показывать соревнование и попросил зрителей переключиться на BBC One. Призыв смотреть новости был также размещен на детском телеканале CBBC.Принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет. В Великобритании объявлен траур. Похороны пройдут 17 апреля. На церемонии планирует присутствовать принц Гарри, который переехал в США после отказа от королевских обязанностей.О принце — в материале “Ъ” «Филипп, герцог Эдинбургский, принц Датский».Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4770318