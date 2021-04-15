Французы греют свои виноградники, сжигая парафин в бочках

Цитата: Маке0912 от

У нас тоже весь абрикос и урюк побило. Помните недели три назад ночью до -17 дошло. В этом году урожая не будет. У нас тоже весь абрикос и урюк побило. Помните недели три назад ночью до -17 дошло. В этом году урожая не будет.

Раньше как-то переживал, типа "как же так то урожая не будет", но теперь что есть урожай что его нет не все ли равно? От этого фрукты не становятся дешевле или дороже, я не становлюсь богаче или беднее... Просто "рынок" у нас барыжный - прибыль получает не производитель, а посредник - которому по барабану все кроме своей выгоды... Капитализм типа... у кого свой сад тем да, хреново, что все померзло. Сочувствую...