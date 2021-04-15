Французы греют свои виноградники, сжигая парафин в бочках

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danilov 15 Апреля 2021 в 10:38:11
Фото Винсента Дансера, местечко Шассань-Монтраше, недалеко от Бона
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Маке0912 от 15.04.2021 05:28:19
У нас тоже весь абрикос и урюк побило. Помните недели три назад ночью до -17 дошло. В этом году урожая не будет.
У нас тоже весь абрикос и урюк побило. Помните недели три назад ночью до -17 дошло. В этом году урожая не будет.
Раньше как-то переживал, типа "как же так то урожая не будет", но теперь что есть урожай что его нет не все ли равно? От этого фрукты не становятся дешевле или дороже, я не становлюсь богаче или беднее... Просто "рынок" у нас барыжный - прибыль получает не производитель, а посредник - которому по барабану все кроме своей выгоды... Капитализм типа... у кого свой сад тем да, хреново, что все померзло. Сочувствую...
была идея "обогреть" деревья на даче но вышло экономически нецелесообразно да и практически трудно выполнимо, -17 держалось 2-3 суток, кто же будет столько "кочегарить"
видали виноград из перу теперь попробуем абрикос , скорее всего турецкий
Цитата: GoodZone от 15.04.2021 05:53:05
Раньше как-то переживал, типа "как же так то урожая не будет", но теперь что есть урожай что его нет не все ли равно? От этого фрукты не становятся дешевле или дороже, я не становлюсь богаче или беднее... Просто "рынок" у нас барыжный - прибыль получает не производитель, а посредник - которому по барабану все кроме своей выгоды... Капитализм типа... у кого свой сад тем да, хреново, что все померзло. Сочувствую...
Цитата: Маке0912 от 15.04.2021 05:28:19
У нас тоже весь абрикос и урюк побило. Помните недели три назад ночью до -17 дошло. В этом году урожая не будет.
У нас тоже весь абрикос и урюк побило. Помните недели три назад ночью до -17 дошло. В этом году урожая не будет.
Раньше как-то переживал, типа "как же так то урожая не будет", но теперь что есть урожай что его нет не все ли равно? От этого фрукты не становятся дешевле или дороже, я не становлюсь богаче или беднее... Просто "рынок" у нас барыжный - прибыль получает не производитель, а посредник - которому по барабану все кроме своей выгоды... Капитализм типа... у кого свой сад тем да, хреново, что все померзло. Сочувствую...
Я просто про свой сад. Остались вишня , черешня , яблоки, виноград. Дальше как будет погода посмотрим.
Посредник усредняет цену по рынку, берет там где дешево и продает там где дороже.
Желающие рискнуть есть ?? А он постоянно с риском имеет дело. Рынок без посредников не рынок. Нельзя их обвинять в высоких ценах, они уравнивают цену рискуя своими бабками. Кто поумнее и долго на рынке уходят в производство, если видят долгосрочную перспективу.
Монополисту похеру он тупо дерет цену и все.
Вы не про рынок вы про базар говорите? Эти люди пытаются на жизнь заработать, я не о них... Я о нашем типа продвинутом ретейле, о маркетах с их космическими наценками, о ценовых сговорах крупных поставщиков и реализаторов...
Практичный 15.04.2021 в 22:42:14 # 776264
Цитата: Dimmon от 15.04.2021 06:26:40Это узко затронуло. Тюлькубасский район еще не цвел, даже почек не было. Так что масштаб был не глобальный
по всем канонам садоводства раз в 10 лет и такое случается, даже абрикос остается без урожая
была идея "обогреть" деревья на даче но вышло экономически нецелесообразно да и практически трудно выполнимо, -17 держалось 2-3 суток, кто же будет столько "кочегарить"
видали виноград из перу теперь попробуем абрикос , скорее всего турецкий
по всем канонам садоводства раз в 10 лет и такое случается, даже абрикос остается без урожая
была идея "обогреть" деревья на даче но вышло экономически нецелесообразно да и практически трудно выполнимо, -17 держалось 2-3 суток, кто же будет столько "кочегарить"
видали виноград из перу теперь попробуем абрикос , скорее всего турецкий