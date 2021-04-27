Дудя проверяют, Байден готов, Марвелы-кочевники

25 апр, 03:37Экс-глава МИД Украины выразил опасения из-за предложения по ДонбассуПредложение российской стороны провести встречу «нормандской четверки» на территории Донбасса может способствовать «легализации» получения жителями региона российских паспортов, и этот процесс сделает бессмысленными минские соглашения. Об этом написал в Facebook бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.«Проведение такой встречи фактически легализует тотальную паспортизацию на оккупированных территориях и ползучую аннексию», — отметил Климкин.Он добавил, что Украине, а также США и желательно всем западным странам необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если этого не сделать вовремя, то положение Киева ухудшится, и Украина перестанет быть полноправным участником международных переговоров, отметил Климкин....Подробнее на РБК: