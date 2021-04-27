Дудя проверяют, Байден готов, Марвелы-кочевники

Quote:
25 апр, 03:37
Экс-глава МИД Украины выразил опасения из-за предложения по Донбассу
Предложение российской стороны провести встречу «нормандской четверки» на территории Донбасса может способствовать «легализации» получения жителями региона российских паспортов, и этот процесс сделает бессмысленными минские соглашения. Об этом написал в Facebook бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
«Проведение такой встречи фактически легализует тотальную паспортизацию на оккупированных территориях и ползучую аннексию», — отметил Климкин.
Он добавил, что Украине, а также США и желательно всем западным странам необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если этого не сделать вовремя, то положение Киева ухудшится, и Украина перестанет быть полноправным участником международных переговоров, отметил Климкин.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6084b4f49a7947075cec4ec2?from=newsfeed
Экс-глава МИД Украины выразил опасения из-за предложения по Донбассу
Предложение российской стороны провести встречу «нормандской четверки» на территории Донбасса может способствовать «легализации» получения жителями региона российских паспортов, и этот процесс сделает бессмысленными минские соглашения. Об этом написал в Facebook бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
«Проведение такой встречи фактически легализует тотальную паспортизацию на оккупированных территориях и ползучую аннексию», — отметил Климкин.
Он добавил, что Украине, а также США и желательно всем западным странам необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если этого не сделать вовремя, то положение Киева ухудшится, и Украина перестанет быть полноправным участником международных переговоров, отметил Климкин.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6084b4f49a7947075cec4ec2?from=newsfeed
Quote:
20 апр, 23:00
Предложение Зеленского Путину встретиться «в любой точке Донбасса». Видео
На фоне обострения в Донбассе Владимир Зеленский записал отдельное обращение на русском языке. Свое выступление он закончил предложением Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война»
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/04/2021/607f31889a7947593dfc9883?
Предложение Зеленского Путину встретиться «в любой точке Донбасса». Видео
На фоне обострения в Донбассе Владимир Зеленский записал отдельное обращение на русском языке. Свое выступление он закончил предложением Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война»
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/04/2021/607f31889a7947593dfc9883?
Климкин с Зеленским советуется?