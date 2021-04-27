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В мире
Французский центр оценки лекарств требует снятия с продажи четырёх вакцин от COVID-19
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danilov 27 Апреля 2021 в 15:21:11
Региональный независимый центр оценки лекарственных средств, CTIAP (Территориальный центр независимой информации и фармацевтики) выразил сомнения в отношении качества продукции, способов их производства и особенностей продаваемых партий на основании официальных документов, опубликованных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Исследовательская группа под руководством доктора Кэтрин Фрейд, фармацевта, работала с общедоступными данными, опубликованными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в отношении вакцин, производимых Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).

Все четыре вакцины имеют только временное разрешение на продажу, основанное на предполагаемой необходимости, в отличие от одобрения, основанного на клинических доказательствах безопасности и эффективности.

Официальные документы, опубликованные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), подчеркивают недостаточность доказательств, касающихся качества «активных ингредиентов», «вспомогательных веществ», «производственных процессов», «повторяемости партий» на рынке и т.д.

Согласно CTIAP, рассматриваемые вакцины были допущены на рынок и активно применялись на людях так и не получив «доказательства качества активного ингредиента и готового продукта», поэтому всем производственным лаборатория установлены сроки для представления соответствующих исследований.

Все эти вакцины подлежат дальнейшим исследованиям, которые продлятся до 2024 года и даже позже, и их будет практически невозможно завершить из-за того, как они сейчас выполняются, говорится в отчете CTIAP.

«Должно восторжествовать благоразумие и во всех странах, где были проданы эти вакцины, должны быть немедленно отозваны все партии; все выданные временные разрешения на продажу должны быть приостановлены или даже отменены в срочном порядке до дальнейшего уведомления», - заключают исследователи Регионального независимого центра оценки лекарственных средств.

https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 27.04.2021 в 18:23:56   # 776951
Они еще ничего не знают о КазВаке
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  старик 27.04.2021 в 18:24:03   # 776952
Вот это номер! Получается что только российская и индийская вакцины полноценны?
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  старик 27.04.2021 в 18:24:50   # 776953
Quote:
Они еще ничего не знают о КазВаке
Узнают-сядут на попу!
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  kubik 27.04.2021 в 18:26:10   # 776955
Цитата: старик от 27.04.2021 12:24:03
Вот это номер! Получается что только российская и индийская вакцины полноценны?

Скорее всего у них своя вакцина готова, а конкурентов нужно выпереть с рынка.
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  Konstant 27.04.2021 в 19:40:10   # 776967
Я возможно ошибаюсь вакцины все с Америки?
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