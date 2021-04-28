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В мире
Умер известный актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в "Белом солнце пустыни"
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МарычЪ 28 Апреля 2021 в 11:52:10
На 86-м году жизни в Тбилиси скончался известный грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по роли Черного Абдуллы в культовой советской кинокартине "Белое солнце пустыни".



Как передает РИА Новости со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави 2", в середине февраля Кавсадзе был госпитализирован в клинику в городе Тбилиси в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Стоит отметить, что в ноябре 2020 года актер уже переболел коронавирусной инфекцией, его подключали к аппарату ИВЛ.
В декабре брат Кавсадзе Имери сообщал представителям СМИ о том, что артист восстановился и чувствует себя хорошо.
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