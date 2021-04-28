Умер известный актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в "Белом солнце пустыни"

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
МарычЪ 28 Апреля 2021 в 11:52:10
Как передает РИА Новости со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави 2", в середине февраля Кавсадзе был госпитализирован в клинику в городе Тбилиси в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Стоит отметить, что в ноябре 2020 года актер уже переболел коронавирусной инфекцией, его подключали к аппарату ИВЛ.
В декабре брат Кавсадзе Имери сообщал представителям СМИ о том, что артист восстановился и чувствует себя хорошо.
Комментарии, по рейтингу, по дате