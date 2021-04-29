Никита Михалков сделал прививку

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danilov 29 Апреля 2021 в 22:26:40
«Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю», — сказал Михалков.
75-летний режиссер объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность». По его словам, он ловил себя на том, что забывал маску. «Где тебя бахнет — Бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — добавил режиссер.
Прошлой весной в эфире своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет чипировать людей. По утверждению Михалкова, миллиардер хочет сделать это, чтобы «сократить человечество».
Позже повторы выпуска передачи сняли с эфира «Россия 24». Сам режиссер назвал это «чистой воды цензурой», а также отметил, что передача выходит за его собственный счет. Позже программу повторили в 23:00 1 мая и затем в 3:00 утра. По мнению Михалкова, телеканал решил показать программу именно в это время «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей».
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И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его