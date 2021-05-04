Российский блогер умер после 40-дневной голодовки

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danilov 04 Мая 2021 в 09:50:01
Мужчина вел блог на YouTube, где говорил, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды.
По информации издания, Выграновский давно хотел поставить на себе этот жуткий эксперимент. Он начал голодать в середине марта, еще находясь в Москве. Но на десятый день решил перебраться в Абхазию, так как его стала раздражать атмосфера города.
На двадцатый день блогер "почувствовал полное очищение", но заметил, что у него сильно поменялась масса и видоизменились мышцы. Из-за голодания он мог только ходить, на другую активность у него уже не было сил. Затем у него поднялась температура, а на 35-й день он почувствовал предсмертное состояние, но даже после этого блогер не остановил голодание.
Виталий Выграновский вел блог во "ВКонтакте" и на Youtube про сыроедение. Подписчики отмечают, что Виталий умер из-за того, что хотел сделать упражнения на "петле Глиссона", но из-за крайне ослабленного состояния у него пережало сонные артерии. Однако никакого официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 04.05.2021 06:05:26
мне кажется, здесь что-то напутано - без воды он столько продержаться не смог бы... скорее всего просто голодал, но воду пил...
мне кажется, здесь что-то напутано - без воды он столько продержаться не смог бы... скорее всего просто голодал, но воду пил...
Это само собой. Ибо без воды человек кажись максимум неделю продержится.