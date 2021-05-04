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Российский блогер умер после 40-дневной голодовки
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danilov 04 Мая 2021 в 09:50:01
В Абхазии умер 40-летний российский блогер Виталий Выграновский, который ради эксперимента решил устроить 40-дневную голодовку, сообщает Лента.ру.

Мужчина вел блог на YouTube, где говорил, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды.

По информации издания, Выграновский давно хотел поставить на себе этот жуткий эксперимент. Он начал голодать в середине марта, еще находясь в Москве. Но на десятый день решил перебраться в Абхазию, так как его стала раздражать атмосфера города.

На двадцатый день блогер "почувствовал полное очищение", но заметил, что у него сильно поменялась масса и видоизменились мышцы. Из-за голодания он мог только ходить, на другую активность у него уже не было сил. Затем у него поднялась температура, а на 35-й день он почувствовал предсмертное состояние, но даже после этого блогер не остановил голодание.
Виталий Выграновский вел блог во "ВКонтакте" и на Youtube про сыроедение. Подписчики отмечают, что Виталий умер из-за того, что хотел сделать упражнения на "петле Глиссона", но из-за крайне ослабленного состояния у него пережало сонные артерии. Однако никакого официального подтверждения этой информации нет.
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  Panasonic 04.05.2021 в 10:00:36   # 777321
Больше делать нечего?
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  GoodZone 04.05.2021 в 12:05:26   # 777324
мне кажется, здесь что-то напутано - без воды он столько продержаться не смог бы... скорее всего просто голодал, но воду пил...
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  Panasonic 04.05.2021 в 14:10:34   # 777329
Цитата: GoodZone от 04.05.2021 06:05:26
мне кажется, здесь что-то напутано - без воды он столько продержаться не смог бы... скорее всего просто голодал, но воду пил...

Это само собой. Ибо без воды человек кажись максимум неделю продержится.
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