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В мире
Жителям американского штата раздадут пиво за прививки от коронавируса
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danilov 04 Мая 2021 в 13:50:18
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. По бокалу пива раздадут каждому взрослому, который сделает прививку в мае, сообщил он Twitter.

«Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — сообщил Мерфи.

Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 04.05.2021 в 14:55:58   # 777331
вчера 2 медсестры по квартирно стучались и слездно просили привиться в местной поллелинике. Послал их так как здоровье важнее.
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  Софруджу 04.05.2021 в 15:17:57   # 777333
Цитата: DITRX от 04.05.2021 08:55:58
вчера 2 медсестры по квартирно стучались и слездно просили привиться в местной поллелинике. Послал их так как здоровье важнее.


Если б Вам здоровье было важнее, то Вы бы сами слёзно просили медсестёр привить Вас. А так Вам как раз наплевать на здоровье - как своё, так и окружающих. Вчера друг из Астаны поведал о хорошем примере. Он привит уже 45 дней. Контактировал тесно с родственником в течение трёх дней, у которого диагностировали Ковид. Не заболел. Сдал ПЦР - здоров! Теперь всем рассказывает, что прививка помогает
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  GoodZone 04.05.2021 в 15:40:29   # 777335
В СССР, благодаря вакцинации, победили корь! 30 лет независимости и что же мы видим - корь вернулась... Вакцинация - это профилактика заболеваний. Мы сейчас лечимся постфактум, а раньше медицина была превентивной. Но на превентивной медицине много не заработаешь... издержки капитализма.
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