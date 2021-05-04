Жителям американского штата раздадут пиво за прививки от коронавируса

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danilov 04 Мая 2021 в 13:50:18
«Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — сообщил Мерфи.
Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.
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Цитата: DITRX от 04.05.2021 08:55:58
вчера 2 медсестры по квартирно стучались и слездно просили привиться в местной поллелинике. Послал их так как здоровье важнее.
вчера 2 медсестры по квартирно стучались и слездно просили привиться в местной поллелинике. Послал их так как здоровье важнее.
Если б Вам здоровье было важнее, то Вы бы сами слёзно просили медсестёр привить Вас. А так Вам как раз наплевать на здоровье - как своё, так и окружающих. Вчера друг из Астаны поведал о хорошем примере. Он привит уже 45 дней. Контактировал тесно с родственником в течение трёх дней, у которого диагностировали Ковид. Не заболел. Сдал ПЦР - здоров! Теперь всем рассказывает, что прививка помогает