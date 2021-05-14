Британские власти официально признают животных разумными существами

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Zoggyla 14 Мая 2021 в 10:31:24
«Теперь, когда мы покинули ЕС, у Великобритании появились новые свободы для дальнейшего усиления стандартов защиты животных и укрепления своих позиций в качестве глобального защитника прав животных», — сказано в релизе британского кабмина.
В числе мер, которые намерены принять власти королевства, запрет на ввоз охотничьих трофеев, запрет на электрические ошейники, изменение правил импорта ради прекращения контрабанды животных, запрет на содержание приматов в качестве домашних животных, прекращение экспорта животных на убой и откорм.
Кроме того, в Британии хотят запретить продажу слоновой кости, а также изучить возможность запрета продажи фуа-гра, для производства которого гусей или уток зачастую принудительно откармливают через трубку в горле. Обсуждается также запрет на рекламу в стране «неприемлемых методов обращения с животными», которые практикуют за рубежом, например, катания на слонах.
https://www.google.com/amp/s/esquire.ru/articles/261473-britanskie-vlasti-oficialno-priznayut-zhivotnyh-razumnymi-sushchestvami/amp/
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Пастафариан 14.05.2021 в 17:47:28 # 777851