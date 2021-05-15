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В мире
«За что сидишь? – За вакцинацию»
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danilov 15 Мая 2021 в 15:28:05
Провинция Бурирам стала первой территорией в Таиланде, где введена обязательная вакцинация от коронавируса. Отказавшемуся от прививки грозит штраф до 60 тыс. батов (1,9 тыс. долларов) и два года тюремного заключения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.05.2021 в 15:30:17   # 777886
Ай, молодесь! О подданных заботится!
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  Fotinij 15.05.2021 в 15:43:40   # 777887
Как были дикими, такими и остались.
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  Рамзес 15.05.2021 в 15:43:53   # 777888
нашим не показывайте.
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  KS 15.05.2021 в 16:28:02   # 777892
Цитата: Fotinij от 15.05.2021 09:43:40
Как были дикими, такими и остались.

Вы видимо в Тайланде не бывали раз зовёте их дикими. Они далеко в перед от Казахстана ушли
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  Zoggyla 15.05.2021 в 16:39:00   # 777893
Цитата: KS от 15.05.2021 10:28:02
Цитата: Fotinij от 15.05.2021 09:43:40
Как были дикими, такими и остались.

Вы видимо в Тайланде не бывали раз зовёте их дикими. Они далеко в перед от Казахстана ушли
О да! Нам до такого как до Таиланда пешком!
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