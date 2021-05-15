«За что сидишь? – За вакцинацию»

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danilov 15 Мая 2021 в 15:28:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Fotinij от 15.05.2021 09:43:40
Как были дикими, такими и остались.
Как были дикими, такими и остались.
Вы видимо в Тайланде не бывали раз зовёте их дикими. Они далеко в перед от Казахстана ушли
Цитата: KS от 15.05.2021 10:28:02О да! Нам до такого как до Таиланда пешком!
Вы видимо в Тайланде не бывали раз зовёте их дикими. Они далеко в перед от Казахстана ушли
Цитата: Fotinij от 15.05.2021 09:43:40
Как были дикими, такими и остались.
Как были дикими, такими и остались.
Вы видимо в Тайланде не бывали раз зовёте их дикими. Они далеко в перед от Казахстана ушли