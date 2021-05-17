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В мире
В США вакцинированным жителям разрешили не носить маски и не соблюдать дистанцию
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danilov 17 Мая 2021 в 13:35:17
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  troll 17.05.2021 в 15:01:01   # 777952
стоять под стрелой, влезать где убьёт, заплывать за буйки, не пристегиваться в авто...
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