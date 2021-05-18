О дивный новый зелёный мир

Со смартфонами на мой взгляд мера вполне оправдана , сама процедура замены требует либо навыков разборки телефона либо похода в сервисный центр, что существенно уменьшает вероятность батареи ненадлежащего качества, и опять таки контакт батареи с мат платой надежней организован при помощи шлейфа с разъемом , чем при помощи контактных площадок.А по поводу утилизации крупные компании с экологическими службами сдают раздельно твердые бытовые отходы , только у нас вроде мусорщики все в кучу потом скидывают , а в европах тащат на переработку.Аккумуляторы у нас сейчас все подбирают, я было дело сам сдавал на переработку в больших объемах.