О дивный новый зелёный мир

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danilov 18 Мая 2021 в 09:28:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.05.2021 в 09:51:46 # 777986
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
Цитата: alpha_portal от 18.05.2021 03:51:46Хорошо. Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю? Предположу, что при правильной организации центров по обслуживании этих гаджетов, предполагается централизованная утилизация батарей. В каких странах это работает?
Утилизация батарей - это новая нависшая проблема тысячелетия.
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
Утилизация батарей - это новая нависшая проблема тысячелетия.
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
Цитата: Zoggyla от 18.05.2021 04:40:03
Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю?
Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю?
со смартфонами то все понятно, производителем заложено что АКБ ставится на весь срок службы смартфона - меняйте его каждые 2 года.
Видимо производители электрокаров - хотят сделать тоже самое, меняйте автомобиль.
Цитата: AleksX от 18.05.2021 04:58:29
со смартфонами то все понятно, производителем заложено что АКБ ставится на весь срок службы смартфона - меняйте его каждые 2 года.
Видимо производители электрокаров - хотят сделать тоже самое, меняйте автомобиль.
Цитата: Zoggyla от 18.05.2021 04:40:03
Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю?
Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю?
со смартфонами то все понятно, производителем заложено что АКБ ставится на весь срок службы смартфона - меняйте его каждые 2 года.
Видимо производители электрокаров - хотят сделать тоже самое, меняйте автомобиль.
А по поводу утилизации крупные компании с экологическими службами сдают раздельно твердые бытовые отходы , только у нас вроде мусорщики все в кучу потом скидывают , а в европах тащат на переработку.
Аккумуляторы у нас сейчас все подбирают, я было дело сам сдавал на переработку в больших объемах.
alpha_portal 18.05.2021 в 12:36:22 # 777997
Цитата: kubik от 18.05.2021 06:24:35
Со смартфонами на мой взгляд мера вполне оправдана , сама процедура замены требует либо навыков разборки телефона либо похода в сервисный центр, что существенно уменьшает вероятность батареи ненадлежащего качества, и опять таки контакт батареи с мат платой надежней организован при помощи шлейфа с разъемом , чем при помощи контактных площадок.
А по поводу утилизации крупные компании с экологическими службами сдают раздельно твердые бытовые отходы , только у нас вроде мусорщики все в кучу потом скидывают , а в европах тащат на переработку.
Аккумуляторы у нас сейчас все подбирают, я было дело сам сдавал на переработку в больших объемах.
Со смартфонами на мой взгляд мера вполне оправдана , сама процедура замены требует либо навыков разборки телефона либо похода в сервисный центр, что существенно уменьшает вероятность батареи ненадлежащего качества, и опять таки контакт батареи с мат платой надежней организован при помощи шлейфа с разъемом , чем при помощи контактных площадок.
А по поводу утилизации крупные компании с экологическими службами сдают раздельно твердые бытовые отходы , только у нас вроде мусорщики все в кучу потом скидывают , а в европах тащат на переработку.
Аккумуляторы у нас сейчас все подбирают, я было дело сам сдавал на переработку в больших объемах.
Вы не путайте кислотные и свинцовые акб с литиоными. Те акб что ставят на электрокары и смартфоны - не утилизируются от слова никак. И вытопить с них нечего. Поиниересуйтесь вопросом, если интересно. Это экологическая угроза нового тысячелетия, т.к. тепмы развития возобновляемой энергии стремительно растет.
alpha_portal 18.05.2021 в 12:37:42 # 777998
Цитата: Zoggyla от 18.05.2021 04:40:03
Цитата: alpha_portal от 18.05.2021 03:51:46Хорошо. Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю? Предположу, что при правильной организации центров по обслуживании этих гаджетов, предполагается централизованная утилизация батарей. В каких странах это работает?
Утилизация батарей - это новая нависшая проблема тысячелетия.
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
Утилизация батарей - это новая нависшая проблема тысячелетия.
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
Тут все просто: пока акб отработает свой срок, гаджет станет не актуален. Это рынок и маркетинг. И тут тоже проблема, т.к. утилизацию смартфонов никто пока не осуществляет.
При желании любая батарея на любом смартфоне - меняется. Но к тому времени уже смартфон окажется дешевле выкинуть чем поменять акб.
На электрокарах хотеля по такой же инерции пойти, но увы - это не сработало на руку. Это антиреклама электрокарам.
Китайцы пошли по другому пути. Они лают пожизненную гарантию на свои электрокары. В их интересах поменьше отходов.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна
https://pikabu.ru/story/karshering_za_kulisami_6808277
есть такая проблема, но без него никак, бесплатный общ транспорт "удешевленное" такси и каршеринг - ед. способы разгрузить дороги
в России кар в шэринг без кредитки не дают, так что пока такие требования