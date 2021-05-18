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В мире
О дивный новый зелёный мир
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danilov 18 Мая 2021 в 09:28:43
Это кладбище шэринговых электромобилей из Парижа с выработанными батареями. Это всё, что осталось от сказочной идеи Autolib. Батареи не меняют, потому что это очень дорого, да и старые батареи негде утилизировать.


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  mister X 18.05.2021 в 09:41:28   # 777985
наши бы давным давно поставили бы газ
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  alpha_portal 18.05.2021 в 09:51:46   # 777986
Утилизация батарей - это новая нависшая проблема тысячелетия.
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
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  Zoggyla 18.05.2021 в 10:40:03   # 777988
Цитата: alpha_portal от 18.05.2021 03:51:46
Утилизация батарей - это новая нависшая проблема тысячелетия.
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
Хорошо. Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю? Предположу, что при правильной организации центров по обслуживании этих гаджетов, предполагается централизованная утилизация батарей. В каких странах это работает?
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  AleksX 18.05.2021 в 10:58:29   # 777989
Цитата: Zoggyla от 18.05.2021 04:40:03
Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю?

со смартфонами то все понятно, производителем заложено что АКБ ставится на весь срок службы смартфона - меняйте его каждые 2 года.
Видимо производители электрокаров - хотят сделать тоже самое, меняйте автомобиль.
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  Zoggyla 18.05.2021 в 11:03:10   # 777991
Цитата: AleksX от 18.05.2021 04:58:29
Цитата: Zoggyla от 18.05.2021 04:40:03
Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю?

со смартфонами то все понятно, производителем заложено что АКБ ставится на весь срок службы смартфона - меняйте его каждые 2 года.
Видимо производители электрокаров - хотят сделать тоже самое, меняйте автомобиль.
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  kubik 18.05.2021 в 12:24:35   # 777996
Со смартфонами на мой взгляд мера вполне оправдана , сама процедура замены требует либо навыков разборки телефона либо похода в сервисный центр, что существенно уменьшает вероятность батареи ненадлежащего качества, и опять таки контакт батареи с мат платой надежней организован при помощи шлейфа с разъемом , чем при помощи контактных площадок.
А по поводу утилизации крупные компании с экологическими службами сдают раздельно твердые бытовые отходы , только у нас вроде мусорщики все в кучу потом скидывают , а в европах тащат на переработку.
Аккумуляторы у нас сейчас все подбирают, я было дело сам сдавал на переработку в больших объемах.
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  alpha_portal 18.05.2021 в 12:36:22   # 777997
Цитата: kubik от 18.05.2021 06:24:35
Со смартфонами на мой взгляд мера вполне оправдана , сама процедура замены требует либо навыков разборки телефона либо похода в сервисный центр, что существенно уменьшает вероятность батареи ненадлежащего качества, и опять таки контакт батареи с мат платой надежней организован при помощи шлейфа с разъемом , чем при помощи контактных площадок.
А по поводу утилизации крупные компании с экологическими службами сдают раздельно твердые бытовые отходы , только у нас вроде мусорщики все в кучу потом скидывают , а в европах тащат на переработку.
Аккумуляторы у нас сейчас все подбирают, я было дело сам сдавал на переработку в больших объемах.

Вы не путайте кислотные и свинцовые акб с литиоными. Те акб что ставят на электрокары и смартфоны - не утилизируются от слова никак. И вытопить с них нечего. Поиниересуйтесь вопросом, если интересно. Это экологическая угроза нового тысячелетия, т.к. тепмы развития возобновляемой энергии стремительно растет.
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  alpha_portal 18.05.2021 в 12:37:42   # 777998
Цитата: Zoggyla от 18.05.2021 04:40:03
Цитата: alpha_portal от 18.05.2021 03:51:46
Утилизация батарей - это новая нависшая проблема тысячелетия.
А то что в машине батарею дороже поменять чем новый авто купить, так это проэктные ошибки разработчиков электрокаров. Китайцы же производят электрокары, где поменять батарею не составляет ни малейшего труда.
А во франции тупо обосрались с идеей. Не продумали.
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна.
Хорошо. Тогда для чего в современных смартфонах устанавливают несъемный аккумулятор? Для чего создают гемор пользователю? Предположу, что при правильной организации центров по обслуживании этих гаджетов, предполагается централизованная утилизация батарей. В каких странах это работает?

Тут все просто: пока акб отработает свой срок, гаджет станет не актуален. Это рынок и маркетинг. И тут тоже проблема, т.к. утилизацию смартфонов никто пока не осуществляет.
При желании любая батарея на любом смартфоне - меняется. Но к тому времени уже смартфон окажется дешевле выкинуть чем поменять акб.
На электрокарах хотеля по такой же инерции пойти, но увы - это не сработало на руку. Это антиреклама электрокарам.
Китайцы пошли по другому пути. Они лают пожизненную гарантию на свои электрокары. В их интересах поменьше отходов.
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  Dimmon 18.05.2021 в 14:47:52   # 778005
Quote:
Кстати у нас каршеринг - это безперспектиное мероприятие. Тут культура нужна


https://pikabu.ru/story/karshering_za_kulisami_6808277

есть такая проблема, но без него никак, бесплатный общ транспорт "удешевленное" такси и каршеринг - ед. способы разгрузить дороги

в России кар в шэринг без кредитки не дают, так что пока такие требования
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  Васяй 18.05.2021 в 23:21:27   # 778022
Новый вызов и мотивация ученым.Как из говна сделать конфетку!Переработать батареи в......?Вот где будущий клондайк.Давайте,дерзайте,зарабатывайте!
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