В Бельгии шестой день продолжается войсковая операция по поиску местного «Рэмбо»

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danilov 22 Мая 2021 в 22:57:21
Местные СМИ называют Конингса "анти-локдаун Рэмбо": мужчина ранее угрожал в соцсетях главному бельгийскому вирусологу и выражал крайне негативное отношение к карантинным мерам, введенным из-за ковида.
В настоящее время Конингса ищут 400 бельгийских солдат, усиленных бронетехникой и полицейским спецназом из Германии и Нидерландов. Предполагается, что дезертир партизанит где-то в парке в 80 км от штаб-квартиры НАТО. По крайней мере, там нашли его автомобиль, предварительно заминированный растяжкой.
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