Отстреливают и травят

Сами по себе австралийцы ничего не имеют против милых домашних питомцев. Но дикие кошки, рожденные на свободе или просто брошенные своими хозяевами, представляют большую угрозу для других животных. Специалисты подсчитали, что одичалые кошки убивают 75 миллионов особей диких животных каждую ночь по всей Австралии, включая птиц, лягушек, мелких млекопитающих и рептилий. Статистика впечатляет: каждый год жертвами кошек становятся 316 миллионов птиц и 596 миллионов рептилий.

Из-за диких кошек также не получается восстановить вымирающие разновидности. Когда люди искусственно заселяют определенные территории животными, кошки начинают охотиться на редких зверей и убивают их. Они стали причиной вымирания нескольких видов сумчатых животных, а также уникального вида птиц — райского попугая.