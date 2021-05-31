Отстреливают и травят

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danilov 31 Мая 2021 в 15:19:11
В Австралии приступили к отстрелу 2 млн.диких котов.
Май 2021
Миллионы мышей наводнили австралийские города. Их будут травить.
Комментарии, по рейтингу, по дате
... и еще считаю своим долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
(с)
Сами по себе австралийцы ничего не имеют против милых домашних питомцев. Но дикие кошки, рожденные на свободе или просто брошенные своими хозяевами, представляют большую угрозу для других животных. Специалисты подсчитали, что одичалые кошки убивают 75 миллионов особей диких животных каждую ночь по всей Австралии, включая птиц, лягушек, мелких млекопитающих и рептилий. Статистика впечатляет: каждый год жертвами кошек становятся 316 миллионов птиц и 596 миллионов рептилий.
Из-за диких кошек также не получается восстановить вымирающие разновидности. Когда люди искусственно заселяют определенные территории животными, кошки начинают охотиться на редких зверей и убивают их. Они стали причиной вымирания нескольких видов сумчатых животных, а также уникального вида птиц — райского попугая.
Из-за диких кошек также не получается восстановить вымирающие разновидности. Когда люди искусственно заселяют определенные территории животными, кошки начинают охотиться на редких зверей и убивают их. Они стали причиной вымирания нескольких видов сумчатых животных, а также уникального вида птиц — райского попугая.
KapitanNemo 31.05.2021 в 22:25:04 # 778951
Результат - резкое увеличение популяции кроликов. Они всю траву съели. Завозили лисиц из Европы, не помогло.