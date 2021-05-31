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В мире
Отстреливают и травят
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danilov 31 Мая 2021 в 15:19:11
Сентябрь 2020
В Австралии приступили к отстрелу 2 млн.диких котов.

Май 2021
Миллионы мышей наводнили австралийские города. Их будут травить.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 31.05.2021 в 15:42:08   # 778920
История их ничему не учит. В Китае воробьев отстреливали. Наследующий год весь урожай потеряли . В Австралии котов отстреляли. Теперь мышей жрите.
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  Zoggyla 31.05.2021 в 16:40:12   # 778926
Забавные, подданые её Величества! Нет, чтобы сразу всех потравить! И котов и мышей.
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  Hairless 31.05.2021 в 16:45:26   # 778927
Quote:
... и еще считаю своим долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.

(с)
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  Ал 31.05.2021 в 20:14:59   # 778947
Quote:
Сами по себе австралийцы ничего не имеют против милых домашних питомцев. Но дикие кошки, рожденные на свободе или просто брошенные своими хозяевами, представляют большую угрозу для других животных. Специалисты подсчитали, что одичалые кошки убивают 75 миллионов особей диких животных каждую ночь по всей Австралии, включая птиц, лягушек, мелких млекопитающих и рептилий. Статистика впечатляет: каждый год жертвами кошек становятся 316 миллионов птиц и 596 миллионов рептилий.
Из-за диких кошек также не получается восстановить вымирающие разновидности. Когда люди искусственно заселяют определенные территории животными, кошки начинают охотиться на редких зверей и убивают их. Они стали причиной вымирания нескольких видов сумчатых животных, а также уникального вида птиц — райского попугая.
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  Nafis 31.05.2021 в 20:25:32   # 778948
Кроликов потравили. И не вывели, и кушать их теперь нельзя. Теперь за мышей принядись.
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  KapitanNemo 31.05.2021 в 22:25:04   # 778951
Когда-то давно в Австралии массово уничтожали собак Динго. Из благих намерений конечно же.

Результат - резкое увеличение популяции кроликов. Они всю траву съели. Завозили лисиц из Европы, не помогло.
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