Верховный суд Испании разрешил создание профсоюза проституток

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danilov 03 Июня 2021 в 14:02:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 03.06.2021 08:55:10Как можно запретить то, что не разрешено? Ну, а с другой стороны, сам знаешь сколько ярких оргазмов они тебе подарили. Вот до сих пор забыть не можешь! Как жить без этого?
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
Цитата: Даун от 03.06.2021 08:55:10
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
Цитата: Даун от 03.06.2021 08:55:10
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
http://mat.pifia.ru/wiki/Что_пропито,_проебёно,_то_в_дело_произвёдено
Они и так запрещены.
Как показала мировая практика, запреты способствуют уходу "в тень" и повышению стоимости услуг со снижением их качества...