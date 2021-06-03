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В мире
Верховный суд Испании разрешил создание профсоюза проституток
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danilov 03 Июня 2021 в 14:02:59
Верховный суд Испании признал право проституток на создание профсоюзов. Об этом в среду, 2 июня, сообщает издание El Pais со ссылкой на решение инстанции. «ВС удовлетворяет обжалование профсоюза OTRAS и признает право лиц, которые занимаются сексуальной деятельностью, объединяться в профсоюзы», — отметили в инстанции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 03.06.2021 в 14:55:10   # 779172
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
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  Zoggyla 03.06.2021 в 15:04:21   # 779174
Цитата: Даун от 03.06.2021 08:55:10
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами
Как можно запретить то, что не разрешено? Ну, а с другой стороны, сам знаешь сколько ярких оргазмов они тебе подарили. Вот до сих пор забыть не можешь! Как жить без этого?
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  Маке0912 03.06.2021 в 15:08:54   # 779175
Цитата: Даун от 03.06.2021 08:55:10
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами


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  Ал 03.06.2021 в 19:48:54   # 779188
Цитата: Даун от 03.06.2021 08:55:10
А нельзя у нас их запретить, а то как бухнешь, короче сколько бабла на них ушло, а обидно то что помнишь процесс местами

http://mat.pifia.ru/wiki/Что_пропито,_проебёно,_то_в_дело_произвёдено


Они и так запрещены.

Как показала мировая практика, запреты способствуют уходу "в тень" и повышению стоимости услуг со снижением их качества...
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