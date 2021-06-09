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В мире
Марихуану за вакцинацию от COVID-19 смогут получить граждане США
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danilov 09 Июня 2021 в 09:19:01
Штат Вашингтон объявил об акции, которая должна повысить темпы вакцинации от COVID-19. Совершеннолетним жителям штата, получившим вакцину, предложат бесплатную самокрутку с марихуаной, сообщает РБК.

Самокрутку с марихуаной смогут получить жители штата Вашингтон старше 21 года, получившие вакцину от коронавируса, - пишет The New York Times со ссылкой на решение совета штата по торговле спиртными напитками и каннабисом.
Ранее тот же совет принял решение бесплатном предоставлении взрослые людям, которые сделали прививку, в качестве вознаграждения за это шаг бесплатных коктейлей, вина или пива. Акции с бесплатной раздачей алкоголя и каннабиса проводятся для мотивации населения к вакцинации.

В штате Вашингтон, по данным газеты, вакцинировалось около 50% жителей, по одной дозе вакцины против коронавируса получили 58%. По всей стране вакцинировались более 42% американцев. Однако с апреля темпы вакцинации от COVID-19 в США начали снижаться.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 09.06.2021 в 13:10:30   # 779539
Что, никоих возгласов о стране наркоманов!? Хотя чему удивляется, обычные двуличные стандарты! Если бы у нас такое затеяли, такой срач начался бы, типа "какая страна, такие и ценности", ну или "наркоманами управлять легче", "нас за людей не держат"! Хотя, думаю многие обрадовались бы, ведь трава это же не наркотики!
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