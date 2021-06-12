Израиль стал первой страной мира, запретившей продажу меха

11 июн, 00:09Израиль первым в мире запретил продажу натурального мехаЗапрет вступит в силу в декабре. Исключение сделано для его использования в научных и религиозных целях. В Израиле меру называют символической, поскольку основные покупатели натурального меха в стране — ультраортодоксальные иудеи...В Израиле разрешение на импорт и экспорт меха животных выдает Управление природы и парков страны. Поправка, подписанная Гамлиэль в рамках закона об охране дикой природы от 1976 года, ограничивает это право, но во многом «носит символический характер», отмечает Times of Israel. В частности, ведомство по-прежнему сможет выдавать разрешение, если натуральный мех будет использоваться для религиозных, научных и образовательных целей. При этом в основном в Израиле с его теплым климатом мех покупают ультраортодоксальные евреи, которые в Шаббат и праздничные дни носят штраймли — головные уборы, отделанные хвостами соболей и лисиц....Подробнее на РБК: