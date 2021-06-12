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В мире
Израиль стал первой страной мира, запретившей продажу меха
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danilov 12 Июня 2021 в 09:52:23
Изменения вступят в силу через шесть месяцев, в декабре 2021 года. «Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий», — сказала министр после подписания документа.

«В столь жаркой стране, как Израиль, нет никакого оправдания применению натурального меха, выполняющего единственную функцию — символа социальной принадлежности богачей. Не говоря уже о том, что в XXI веке существует огромный выбор синтетических альтернатив, согревающих ничем не хуже животного меха».

Она назвала использование кожи и меха в производстве «аморальным» и «избыточным». По словам Гимлиэль, новая норма поможет сделать модную индустрию Израиля более экологичной.

Активисты Animals Now также сообщили, что 86% населения Израиля поддерживали их в борьбе за запрет меха.

Зоозащитники продвигали законопроект о запрете на использование меха с 2009 года. Сейчас кроме Израиля продажа меха запрещена лишь в отдельных субъектах государств — американском штате Калифорния и бразильском Сан-Паулу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 12.06.2021 в 10:57:01   # 779656
Quote:
11 июн, 00:09
Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха
Запрет вступит в силу в декабре. Исключение сделано для его использования в научных и религиозных целях. В Израиле меру называют символической, поскольку основные покупатели натурального меха в стране — ультраортодоксальные иудеи

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В Израиле разрешение на импорт и экспорт меха животных выдает Управление природы и парков страны. Поправка, подписанная Гамлиэль в рамках закона об охране дикой природы от 1976 года, ограничивает это право, но во многом «носит символический характер», отмечает Times of Israel. В частности, ведомство по-прежнему сможет выдавать разрешение, если натуральный мех будет использоваться для религиозных, научных и образовательных целей. При этом в основном в Израиле с его теплым климатом мех покупают ультраортодоксальные евреи, которые в Шаббат и праздничные дни носят штраймли — головные уборы, отделанные хвостами соболей и лисиц.
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/06/2021/60c273d39a7947fe31422242?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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  Zoggyla 12.06.2021 в 17:38:56   # 779674
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