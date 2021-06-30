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В мире
"Талибан" захватил дом Шаха Масуда
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danilov 02 Июля 2021 в 13:45:58
Судя по фотографиям в Сети, в ночь на 30 июня боевики ворвались в бывшую резиденцию Панджшерского льва в провинции Тахар и демонстративно провели совет.



С военной точки зрения - победа экстремистов незначительная, но с имиджевой - огромная. Этнический таджик национальный герой страны Шах Масуд в последние годы жизни был лидером сопротивления талибам, эмиссарам "Аль-Каиды" и прочим террористическим группировкам, от рук которых в итоге и погиб.

А его дом в Тахаре - важная часть не только афганской, но и таджикской истории. Именно здесь в 1996 году прошли переговоры Эмомали Рахмона и лидера вооруженной оппозиции Сайида Абдуллоха Нури, приблизившие конец гражданской войны в Таджикистане.
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