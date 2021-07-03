Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

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Софруджу 03 Июля 2021 в 09:26:19
Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни. Причина смерти не уточняется.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В 1977 году он занял пост художественного руководителя.
Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.
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