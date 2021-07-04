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В мире
Талибы за день получили контроль над 13 районами Афганистана
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danilov 04 Июля 2021 в 21:13:01
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" за последние 24 часа взяли под контроль 13 районов Афганистана, сообщают пакистанские СМИ.

Это максимальное количество районов, которое талибами удавалось захватывать за такое короткое время.

В частности талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и еще одним в южной провинции Кандагар.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.



Правительственные чиновники вместе с семьями грузятся на самолет из Файзабада (столица провинции Бадахшан) на фоне угрозы потери контроля над провинцией в ходе продолжающегося наступления Талибана.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 04.07.2021 в 21:29:02   # 781037
теперь талибан в тренде...
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  Джимбо 04.07.2021 в 22:42:13   # 781041
ща эта плесень разрастется еще больше.
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  Ал 04.07.2021 в 22:54:37   # 781042
Навеяло о нашествии безжалостной саранчи...
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  Kukaracha 05.07.2021 в 01:24:59   # 781050
Бред какой-то, в афгане как будто смартфонов не существует и видео как с первых нокий с камерами или это специально качество режут?!?!?!?
Рашке вроде 6 секунд надо чтоб свои войска ввести хотябы на север, но....
Позволяем ебунам разрастись и окрепнуть.
И почему Лавров называет их и.г.и.л а все остальные "талиб" ?!?!?!

И почему в комментах словарь слитное написание и.г.и.л автоматом исправляет на даиш?!?!?! Поэтому пишу с точками, и Зачем эта функция нужна данному сайту???
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