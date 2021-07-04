Талибы за день получили контроль над 13 районами Афганистана

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danilov 04 Июля 2021 в 21:13:01
Это максимальное количество районов, которое талибами удавалось захватывать за такое короткое время.
В частности талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и еще одним в южной провинции Кандагар.
По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.
Правительственные чиновники вместе с семьями грузятся на самолет из Файзабада (столица провинции Бадахшан) на фоне угрозы потери контроля над провинцией в ходе продолжающегося наступления Талибана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рашке вроде 6 секунд надо чтоб свои войска ввести хотябы на север, но....
Позволяем ебунам разрастись и окрепнуть.
И почему Лавров называет их и.г.и.л а все остальные "талиб" ?!?!?!
И почему в комментах словарь слитное написание и.г.и.л автоматом исправляет на даиш?!?!?! Поэтому пишу с точками, и Зачем эта функция нужна данному сайту???