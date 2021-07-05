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В мире
Умер Владимир Меньшов
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danilov 05 Июля 2021 в 15:13:29
На 82-м году жизни скончался режиссер, лауреат премии Американской киноакадемии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
У актера была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности вызванная короновирусной инфекцией.
Медики выявили у Меньшова низкий уровень сатурации — 89 процентов (при норме для взрослых 95 процентов и выше). Режиссер был госпитализирован в московскую больницу №15, где и скончался 5 июля в 9:36 утра.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 05.07.2021 в 15:42:21   # 781082


Quote:
"С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разделяются, и тогда он вынужден констатировать – народ не тот. С этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка природы. Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ, и только тогда человечество сможет двигаться семимильными шагами к счастью." (с) Владимир Меньшов
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  Софруджу 05.07.2021 в 16:14:53   # 781083
Гениальный человек! Царствие небесное!
Аплодисменты благодарного зрителя Вам

А за поступок, выставленный выше - особое уважение
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