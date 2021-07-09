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В мире
ГОЛОД БОЛЕЕ СМЕРТОНОСЕН, ЧЕМ COVID-19
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danilov 10 Июля 2021 в 21:46:28
В тревожном отчете благотворительной группы Oxfam говорится, что число голодающих увеличилось в шесть раз с начала пандемии Covid, создав "ВИРУС ГОЛОДА".

По оценкам, в мире 7 человек умирают от коронавируса в минуту, в то время как 11 человек умирают от голода и недоедания.
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