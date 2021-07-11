На Украине активно набирает обороты процесс приватизации

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danilov 11 Июля 2021 в 12:42:56
Планируется приватизировать государственную компанию «Укрспирт», энергетические компании «Центрэнерго» (78,3% акций у государства), «Херсонская ТЭЦ» (99,8%) и «Харьковоблэнерго» (65%).
В приватизации украинским властям помогает целая армия западных консультантов. Украинский фонд имущества плотно работает с Агентством США по международному развитию (USAID). За самой приватизацией внимательно следит украинские отделение международной организации Transparency International.
Для некоторых компаний украинское правительство назначило частных инвестиционных консультантов. Это украинский филиал KPMG, консорциум американских юридических фирм Baker McKenzie и Henniger Winkelmann Consulting, а также украинская компания Concorde Consulting, принадлежащая Игорю Мазепе. Также задействованы украинско-британско-американская компания Redcliffe Partners и оценщик Markus Bureau.
За пиар и стратегические коммуникации по этому вопросу будет отвечать государственная компания UkraineInvest, созданная в 2016 году для улучшения имиджа страны как безопасной гавани для инвестиций. И здесь не обошлось без западных экспертов. В наблюдательном совете кроме председателя Давида Арахамия (депутат президентской партии «Слуга народа») заседают бывшая журналистка Алекса Чопивски из Института Аспена и при этом исполнительный директор украинского дома Давоса, Анна Деревянко из Европейской бизнес-ассоциации и британец Энди Хандер, председатель Американской торговой палаты на Украине и бывший директор Украинского института в Лондоне.
В инвестиционном департаменте UkraineInvest числится бывший секретарь украинского посольства в Лондоне Дмитрий Днепровой и бывший пресс-секретарь партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» Тетьяна Баграновская.