Беспорядки в ЮАР

danilov 14 Июля 2021 в 13:19:53
В ЮАР проходят одни из самых массовых беспорядков за всю историю демократической Южной Африки. Уже пятый день толпы африканцев перекрывают дороги, грабят торговые центры, занимаются вандализмом и поджигательством. Хуже всего обстоят дела в столичном Хаутенге и Квазулу-Натал, где силы правопорядка утратили контроль над целыми районами. По состоянию на вечер понедельника было задержано 489 человек, убито 10 гражданских и серьезно ранено четверо полицейских.
Поводом для беспорядков послужил арест в ночь на 8 июля бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, проходящего обвиняемый по коррупционному делу о захвате государства (state capture) в годы его президентства. Юридическим поводом для его 15 месячного ареста стала статья о неуважении к суду – Зума не являлся на судебные слушанья без уважительных причин. Комментируя свой арест, бывший президент в лучших традициях playing the race card сравнил свое задержание с судебными расправами времен апартеида. Арест Зумы обнажил острые противоречия в рядах АНК. Ранее в этом году с поста генсекретаря правящей партии по обвинению в коррупции был снят Эйс Махашуле. Чистка АНК от коррупционеров, любящих поспекулировать на теме радикальной экономической трансформации (читай - черного передела), начатая Рамапосой вызывает серьезное сопротивление. Внутренняя оппозиция кровно заинтересована в раздувании протестов, которые способны ослабить позиции действующего президента.
На следующий день после ареста Зумы, его дочь Дудузиле начала акцию #FreeJacobZuma, а заодно разместила видео, где фотография действующего президента Сирила Рамапосы расстреливается из оружия. Параллельно среди зулусов начал муссироваться слух, где арест соплеменника Зумы преподносился как межэтнический конфликт (Рамапоса принадлежит к этнической группе венда). В пятницу несколько тысяч сторонников экс-президента перекрыли одну из главных трасс в провинции Квазулу-Натал с требованием освобождения Зумы. В субботу количество протестующих увеличилось, были зафиксированы первые случаи вандализма, лутинга и поджога машин при практически полном бездействии правоохранительных органов. В воскресенье беспорядки перекинулись на Хаутенг, к разбоям и грабежам присоединилась уличная шпана. В воскресной речи президента, посвящённой продлению противокоронавирусных ограничительных мер, Рамапоса также пообещал предпринять серьезные шаги в отношении хулиганов, чем по всей видимости еще больше их раззадорил. В понедельник количество «протестующих» утроилось, они перекрыли национальные трассы в Дурбане и Йоханнесбурге, попутно разграбив десятки торговых точек, большое количество зданий и машин было сожжено.
Полиция утратила над целыми районами. Вечером в понедельник, в специальной речи Рамапоса осудил беспорядки и не произнося имени Зумы назвал его виновником в хаосе, охватившим страну. Для урегулирования ситуации было принято решение о развертывании армии и сил специального назначения в городах, тогда как военная разведка и Национальный координационный комитет разведки будут привлечены для выявления и ареста подстрекателей. Однако высокопоставленные виновники беспорядков из рядов АНК, скорее всего, уйдут от ответственности.
Это не первый массовый протест в ЮАР, когда правительство вынуждено задействовать армию и разведку для восстановления правопорядка. Скорей всего, поднаторевшая в подавлении массовых беспорядков южноафриканская армия и полиция в этот раз также смогут обуздать разгул преступности. Однако без решения корня проблем – массовой нищеты и безработицы, в особенности в среде молодежи (свыше 50%), значительно усугубленной коронавирусными ограничениями, страна будет продолжать стакиваться с регулярными массовыми протестами, когда любой повод может стать прологом к гражданской войне.