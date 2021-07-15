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В мире
Наказание во Франции
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danilov 15 Июля 2021 в 17:36:57
Во Франции тем, кто пускает в рестораны и общественный транспорт без документов о вакцинации, будет грозить штраф в 45 тыс евро и год тюрьмы, говорится в законопроекте.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.07.2021 в 17:51:35   # 781542
Совсем уже одемократились, светочи еуропы.
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  jumanjiqz 15.07.2021 в 18:00:04   # 781544
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  Fotinij 15.07.2021 в 18:03:05   # 781545
Похоже они погнали, окончательно.
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