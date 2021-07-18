Франция, протесты против вакцинных паспортов

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danilov 18 Июля 2021 в 13:50:10
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Цитата: troll от 18.07.2021 09:25:22
в прошлом веке и коричневая чума была, ниче выжили...
в прошлом веке и коричневая чума была, ниче выжили...
Только благодаря вакцинации свинцовыми инъекциями и изоляции в 1937-1939 гг. Непривитая озверином Французская империя за две недели отбросила копыта.
На базаре цыгане устраивают мощный кипиш с дракой и пока все кому интересно смотрят, прилично одетые люди избавляют смотрящих от их денежных знаков. Классика жанра