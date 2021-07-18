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В мире
Франция, протесты против вакцинных паспортов
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danilov 18 Июля 2021 в 13:50:10
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  Софруджу 18.07.2021 в 14:08:28   # 781712
А в прошлые века всякие холерные и чумные бунты тоже были не редкостью. Тогда населению тоже не нравилось, что правительство пыталось остановить заразу. А уж как протестовали против прививки оспы. Собственно, было с чего. Использовали чисто биологический материал без всякой химии. И ситуация была 50 на 50 в самом идеальном случае, а то и 30 на 70. Выздоровеешь и будешь привит или заразишься и умрёшь. Пришлось самой царице пример показывать
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  Zoggyla 18.07.2021 в 14:19:09   # 781714
Опять. В прошлые времена... В прошлые времена сознание и образованность людей были другими. Про демократию, кроме демократии рабовладельцев никто и не слышал, про свободы можно вообще не говорить. Тут ведь просто проблема решается. Ввести ЧП, на основании этого провести всеобщую вакцинацию, но "демократия" не позволяет. Профессионализм власти , да и не только пал ниц и вот реальный результат.
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  troll 18.07.2021 в 15:25:22   # 781720
в прошлом веке и коричневая чума была, ниче выжили...
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  bolatbol 18.07.2021 в 16:08:51   # 781722
Цитата: troll от 18.07.2021 09:25:22
в прошлом веке и коричневая чума была, ниче выжили...

Только благодаря вакцинации свинцовыми инъекциями и изоляции в 1937-1939 гг. Непривитая озверином Французская империя за две недели отбросила копыта.
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  Skype 18.07.2021 в 16:17:15   # 781723
Напоминает цыганский цирк из 90г.

На базаре цыгане устраивают мощный кипиш с дракой и пока все кому интересно смотрят, прилично одетые люди избавляют смотрящих от их денежных знаков. Классика жанра
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