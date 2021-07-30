В Китае начали платить за второго и третьего ребенка

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danilov 30 Июля 2021 в 11:32:27
Таким семьям будут платить по 500 юаней в месяц (примерно 5,5 тысяч рублей) до достижения ребенком трехлетнего возраста. Кроме того, семьи получат доступ к бесплатному уходу за беременными. Местным работодателям также предложат поощрять рождаемость и предлагать услуги по уходу за детьми.
Такие меры связаны с падением рождаемости в Китае, из-за чего власти ожидают снижения числа трудоспособных граждан и повышения нагрузки на экономику.
Премьер-министр страны Ли Кэцян также говорил, что этот вопрос имеет решающее значение, поскольку напрямую влияет на развитие Китая. «Мы должны улучшить качество жизни, создать инклюзивную систему ухода за детьми, а также обеспечить экономическую и социальную политику, которая согласуется с политикой планирования семьи», — отметил Ли Кэцян.
Изменения в политике рождаемости начались еще в мае, когда китайские власти разрешили семьям иметь трех детей.
С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей.
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