СЛУЖБА ДОСТАВКИ КАННАБИСА В США НАБЛЮДАЕТ СИЛЬНЫЙ ПРИТОК КЛИЕНТОВ

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danilov 30 Июля 2021 в 11:35:02
“После успешного запуска в Детройте в прошлом году и нашей экспансии в Колорадо и Массачусетсе в этом году мы увидели, что спрос на доставку каннабиса для отдыха достиг рекордно высокого уровня”, - сказал Мередит Махони, президент Lantern.
“Мы надеемся, что Гранд-Рапидс встретит нас с таким же энтузиазмом. Мы очень рады возможности сотрудничать с 3Fifteen и High Profile, чтобы помочь сделать легальный каннабис более доступным для всех типов потребителей на рынке Гранд-Рапидс”.
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