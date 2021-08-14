Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности

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danilov 14 Августа 2021 в 16:42:19
"Те вакцины, например, срок годности которых истекает, будут переданы Украине. Уже в августе мы поставим первую партию - более 650 тыс. доз вакцины", - сказал Краска, отметив, что в общей сложности Польша планирует продать Украине 1,2 млн доз вакцины. "Это будет [именно] продажа", - уточнил он. Замминистра также подчеркнул, что накануне он общался на эту тему с украинским послом, который подтвердил заинтересованность Киева в покупке такого объема препарата.
По данным Минздрава Украины, в стране второй день подряд фиксируют больше 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро пятницы общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране выросло на 1 263. За последние 24 часа умерли 44 человека, всего с начала эпидемии - 53 217. Выздоровели за последние сутки 1 007 пациентов, всего в стране переболели 2 195 798 человек.
Правительство Украины 11 августа продлило до 1 октября адаптивный карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, эпидемиологическая ситуация в стране контролируемая, в то же время "фиксируются первые негативные тенденции" увеличения числа госпитализаций в связи с коронавирусом. При адаптивном карантине ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.
https://tass.ru/obschestvo/12124377
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