Талибы объявили о захвате всего Афганистана

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danilov 15 Августа 2021 в 19:38:48
Боевики «Талибана» в воскресенье днем объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Представители движения заявили, что прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями с целью передачи власти. Позже канал «Sputnik Афганистан» сообщил, что президент Ашраф Гани подал в отставку, а временное правительство возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель «Талибана»), официально эта информация пока не подтвердилась.
Президент страны Ашраф Гани, в свою очередь, заявил, что только провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО. Об этом Reuters сообщил представитель администрации афганского президента. Как заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, передача власти в Афганистане пройдет мирно. «Силы безопасности обеспечат безопасность в городе», — пообещал он.
Наступление на столицу Афганистана боевики начали в воскресенье утром, 15 августа. По данным МВД страны, талибы вели наступление по всем направлениям. При этом командование группировки приказало бойцам по возможности воздерживаться от насилия и свободно выпускать тех, кто захочет покинуть город.
За несколько часов талибам удалось взять под контроль Кабульский университет на западе города и поднять свои флаги над одним из районов. После этого появились сообщения о начале переговоров боевиков с властями страны.
Как сообщает Al Arabiya, к настоящему моменту талибы полностью контролируют границу Афганистана и заблокировали все возможные пути выезда из страны, кроме аэропорта Кабула. Аэропорт продолжает оставаться под контролем иностранных военных сил, в первую очередь Турции.
Власть в Афганистане переходит в руки талибов
Комментарии, по рейтингу, по дате
(движение запрещено в России)После перегововоров с официальными властями России, наверное эту приставку можно убрать?! Или рано еще?!
Цитата: shlenchak от 15.08.2021 14:26:22Quote:
Пзц пусть организуют поток беженцев в Россию и Америку, больше к ним вроде ни кто не совался, а если кто ещё был пусть открывает тоже свои границы
Пзц пусть организуют поток беженцев в Россию и Америку, больше к ним вроде ни кто не совался, а если кто ещё был пусть открывает тоже свои границы
На фазе вторжения
США
Великобритания
Австралия
Канада
Афганистан Северный альянс
После 2001 года:
ISAF-Logo.svg НАТО — ISAF
США
Великобритания (до 26.10.2014)[7]
Франция
Германия
Канада
Италия
Турция
Румыния
Испания
и другие
США
Великобритания
Австралия
Канада
Афганистан Северный альянс
После 2001 года:
ISAF-Logo.svg НАТО — ISAF
США
Великобритания (до 26.10.2014)[7]
Франция
Германия
Канада
Италия
Турция
Румыния
Испания
и другие
Цитата: Dragon от 15.08.2021 14:28:16Представитель США в Катаре с лидерами талибана договаривался, после чего в качестве жеста примирения власти Афгана согласились отпустить 5 тысяч боевиков.
Quote:
Quote:
(движение запрещено в России)После перегововоров с официальными властями России, наверное эту приставку можно убрать?! Или рано еще?!
Кстати, не подскажешь почему зная расположение логова боевиков США его не разбомбили? Причем Катар и Пакистан - союзники США, а их логово в Пакистане и Катаре...
01:38 - Талибан уже под Кабулом: что теперь будет с Афганистаном? И что это может означать для стран Центральной Азии?