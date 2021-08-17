Полная загрузка

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danilov 17 Августа 2021 в 14:51:28
Афганцы, которым удалось попасть на эвакуационный C-17A Globemaster III ВВС США.
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( 164.72Кб)
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
гримм
17.08.2021 в 15:52:59
# 783206
Америкосы везут домой троянского коня!!!
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