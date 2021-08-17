Посол РФ в Афганистане рассказал ПРАВДУ о падении Кабула

Пятый канал (Украина)

...

Созданный в 2003 году, наибольшую популярность (третье место в рейтинге, оставив впереди только «Интер» и «1+1») телеканал приобрёл во время президентских выборов 2004 года. Это был единственный телеканал, предоставлявший эфирное время оппозиции. Тогда же он перешёл в режим круглосуточного вещания, транслируя в прямом эфире ход событий Оранжевой революции. В феврале 2005 года «5 канал» стал позиционироваться как «первый информационный канал»: из эфира были полностью исключены художественные фильмы и музыкально-развлекательные передачи, остались новости, аналитические программы, публицистика и документальное кино.

Владельцем телеканала с начала его вещания является Пётр Порошенко[3][4].

...

В апреле 2014 года Петр Порошенко, будучи кандидатом в президенты Украины, заявил о том, что он не будет продавать телеканал в отличие от других своих компаний, и отметил, что 5-й канал сыграл большую роль и во время Оранжевой революции, и во время Евромайдана.[3]

...

Структура собственности телеканала

Пётр Порошенко является практически единоличным владельцем «5 канала». Собственниками канала являются две компании с ограниченной ответственностью: «ПII ТОВ „ТРК НБМ“» и «ТРК „Експрес-Информ“». В «ПII ТОВ „ТРК НБМ“» единственным акционером выступает инвестфонд «Prime Assets Capital», владельцем которого является Порошенко. В «ТРК „Експрес-Информ“» инвестфонд «Prime Assets Capital» владеет 90 % акций, а остальные 10 % принадлежат топ-менеджеру «5 канала» Владиславу Лясовскому.