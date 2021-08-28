Суд в Китае признал гомосексуальность болезнью

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danilov 28 Августа 2021 в 22:26:40
Как сообщили активисты, борющиеся за права сексуальных меньшинств, они в течение нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям. В сентябре прошлого года суд вынес вердикт, по которому претензия признавалась не более чем результатом «разницы в восприятии».
При этом, отмечают собеседники агентства, как такового заседания суда не состоялось: судьи просто озвучили решение. Активисты считают, что это событие негативно отразится на положении меньшинств в стране.
Гомосексуализм в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, в 2001 году он был исключен из перечня психических расстройств. Тем не менее китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам. В результате большинство геев, как правило, скрывают свои пристрастия от родных и вступают в традиционный брак.
https://lenta.ru/news/2021/03/03/cure_gay/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 29.08.2021 в 00:09:22 # 783615
Правосудие выше медицины. Закономерный финал человеческой цивилизации.
bozon house 29.08.2021 в 00:13:48 # 783616
Можете пожалуйста выключить личные сообщения для моего аккаунта. Дело в том-что Ал пишет много матерщины и мне не интересны его простыни, после таких слов хочется глаза с мылом промыть.
Я просил мне не писать - видимо сложно понять что мне не приятно общение с ним.
Заранее спасибо!
Цитата: bozon house от 28.08.2021 18:09:22[quote name=bozon
Когда суд признал ангину болезнью? Не подскажите?
Правосудие выше медицины. Закономерный финал человеческой цивилизации.
Когда суд признал ангину болезнью? Не подскажите?
Правосудие выше медицины. Закономерный финал человеческой цивилизации.
Дело в том, что гомосексуализм - не ангина, это психическое заболевание. А в эту сферу всегда вмешивается правосудие. Например, вменяемость-невменяемость устанавливает именно суд, но на основе медицинских заключений. Многие диагнозы можно снять именно по суду (например, олигофрения).Так что Ваш юмор не совсем к месту
alpha_portal 29.08.2021 в 10:17:42 # 783621
В общем молодцы китайцы. Не плодят гомиков.
bozon house 29.08.2021 в 19:01:23 # 783629
Цитата: Panasonic от 29.08.2021 08:48:47Подозрительный ты, не ровно дышишь
О, смотрю бозон начал писать с третьего аккаунта) Че, духу набрался?) Не боишься его тоже спалить?)
О, смотрю бозон начал писать с третьего аккаунта) Че, духу набрался?) Не боишься его тоже спалить?)
bozon house 29.08.2021 в 19:13:54 # 783631
Ара горный 29.08.2021 в 23:08:32 # 783633
bozon house 29.08.2021 в 23:18:28 # 783634
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:08:32Ну ты-то чего подозрительным становишься? Партнеры надоели, горнячок?
Бозона расчехлил. Пытаясь сохранить при этом покерфэйс. Монопенисуально, Зоохил, он в маске Бозона, Зоохил.
Бозона расчехлил. Пытаясь сохранить при этом покерфэйс. Монопенисуально, Зоохил, он в маске Бозона, Зоохил.
Ара горный 29.08.2021 в 23:22:06 # 783635
Ара горный 29.08.2021 в 23:24:53 # 783636
bozon house 29.08.2021 в 23:27:14 # 783637
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:22:06Ути-пути, сладенький!
Зоггулия, Вошингтонк, Бозон, какие подозрения? То что ты треханусный я давно выяснил. Но пока ты двуханусный, один сфинктер тебе запечатали, до 2030 года.
Зоггулия, Вошингтонк, Бозон, какие подозрения? То что ты треханусный я давно выяснил. Но пока ты двуханусный, один сфинктер тебе запечатали, до 2030 года.
Ара горный 29.08.2021 в 23:34:41 # 783638
bozon house 29.08.2021 в 23:37:46 # 783639
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:34:41Ты думаешь, что остроумен? Может ты просто дурак?
Как бы я в прааативного не превратился. Сиди на бутылке Зоггуля!
Как бы я в прааативного не превратился. Сиди на бутылке Зоггуля!
Ара горный 29.08.2021 в 23:40:03 # 783640
P.S. Прием окончен! Пройдите на хуй!
bozon house 29.08.2021 в 23:41:32 # 783641
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:40:03Даже смешно стало, как простое слово тебя подогрело, точно - дурачок!
Уж не чета тебе, обдолбышу. Сиди дальше креативничай со своего третьего аккаунта.
P.S. Прием окончен! Пройдите на хуй!
Уж не чета тебе, обдолбышу. Сиди дальше креативничай со своего третьего аккаунта.
P.S. Прием окончен! Пройдите на хуй!