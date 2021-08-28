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В мире
Суд в Китае признал гомосексуальность болезнью
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danilov 28 Августа 2021 в 22:26:40
Суд в провинции Цзянсу в Китае встал на сторону авторов учебника, в котором гомосексуальность признается болезнью — психическим расстройством. Об этом cообщает Reuters.

Как сообщили активисты, борющиеся за права сексуальных меньшинств, они в течение нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям. В сентябре прошлого года суд вынес вердикт, по которому претензия признавалась не более чем результатом «разницы в восприятии».

При этом, отмечают собеседники агентства, как такового заседания суда не состоялось: судьи просто озвучили решение. Активисты считают, что это событие негативно отразится на положении меньшинств в стране.

Гомосексуализм в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, в 2001 году он был исключен из перечня психических расстройств. Тем не менее китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам. В результате большинство геев, как правило, скрывают свои пристрастия от родных и вступают в традиционный брак.

https://lenta.ru/news/2021/03/03/cure_gay/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 28.08.2021 в 23:43:38   # 783614
И это правильно. Конечно, люди имеют право на инаковость. Многие гении, к примеру, шизофреники. Само по себе право "особенного" человека жить наряду со всеми должно быть неоспоримо. Но это не мешает само его состояние всё-таки считать болезнью
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  bozon house 29.08.2021 в 00:09:22   # 783615
Когда суд признал ангину болезнью? Не подскажите?
Правосудие выше медицины. Закономерный финал человеческой цивилизации.
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  bozon house 29.08.2021 в 00:13:48   # 783616
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  KS 29.08.2021 в 08:50:03   # 783618
Админ.
Можете пожалуйста выключить личные сообщения для моего аккаунта. Дело в том-что Ал пишет много матерщины и мне не интересны его простыни, после таких слов хочется глаза с мылом промыть.
Я просил мне не писать - видимо сложно понять что мне не приятно общение с ним.

Заранее спасибо!
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  Софруджу 29.08.2021 в 09:29:57   # 783619
Цитата: bozon house от 28.08.2021 18:09:22
Когда суд признал ангину болезнью? Не подскажите?
Правосудие выше медицины. Закономерный финал человеческой цивилизации.
[quote name=bozon

Дело в том, что гомосексуализм - не ангина, это психическое заболевание. А в эту сферу всегда вмешивается правосудие. Например, вменяемость-невменяемость устанавливает именно суд, но на основе медицинских заключений. Многие диагнозы можно снять именно по суду (например, олигофрения).Так что Ваш юмор не совсем к месту
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  alpha_portal 29.08.2021 в 10:17:42   # 783621
Ну это чисто политическое и этическое решение суда. Я против гоиков. Я в принципе тоже считаю их больными. Но если все таки обратится к медицине - гомосексуализм не является психическим отклонением. И не может считаться болезнью. Так же как и остальные престрастия сексуального характера. Хотя я бы все эти престрастия тоже отнес бы к отклонению.
В общем молодцы китайцы. Не плодят гомиков.
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  Panasonic 29.08.2021 в 14:48:47   # 783624
О, смотрю бозон начал писать с третьего аккаунта) Че, духу набрался?) Не боишься его тоже спалить?)
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  bozon house 29.08.2021 в 19:01:23   # 783629
Цитата: Panasonic от 29.08.2021 08:48:47
О, смотрю бозон начал писать с третьего аккаунта) Че, духу набрался?) Не боишься его тоже спалить?)
Подозрительный ты, не ровно дышишь
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  bozon house 29.08.2021 в 19:13:54   # 783631
Суфруджу, вы внимательно читали заголовок? Суд признал не индивида больным...по суду.
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  Ара горный 29.08.2021 в 23:08:32   # 783633
Бозона расчехлил. Пытаясь сохранить при этом покерфэйс. Монопенисуально, Зоохил, он в маске Бозона, Зоохил.
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  bozon house 29.08.2021 в 23:18:28   # 783634
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:08:32
Бозона расчехлил. Пытаясь сохранить при этом покерфэйс. Монопенисуально, Зоохил, он в маске Бозона, Зоохил.
Ну ты-то чего подозрительным становишься? Партнеры надоели, горнячок?
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  Ара горный 29.08.2021 в 23:22:06   # 783635
Зоггулия, Вошингтонк, Бозон, какие подозрения? То что ты треханусный я давно выяснил. Но пока ты двуханусный, один сфинктер тебе запечатали, до 2030 года.
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  Ара горный 29.08.2021 в 23:24:53   # 783636
Основной твой анус, вот вот из анального рабства освободят, а там в День Знаний, подключится Убер Анус Всея Титуса. И снова дерьмо на главной потечет.
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  bozon house 29.08.2021 в 23:27:14   # 783637
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:22:06
Зоггулия, Вошингтонк, Бозон, какие подозрения? То что ты треханусный я давно выяснил. Но пока ты двуханусный, один сфинктер тебе запечатали, до 2030 года.
Ути-пути, сладенький!
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  Ара горный 29.08.2021 в 23:34:41   # 783638
Как бы я в прааативного не превратился. Сиди на бутылке Зоггуля!
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  bozon house 29.08.2021 в 23:37:46   # 783639
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:34:41
Как бы я в прааативного не превратился. Сиди на бутылке Зоггуля!
Ты думаешь, что остроумен? Может ты просто дурак?
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  Ара горный 29.08.2021 в 23:40:03   # 783640
Уж не чета тебе, обдолбышу. Сиди дальше креативничай со своего третьего аккаунта.

P.S. Прием окончен! Пройдите на хуй!
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  bozon house 29.08.2021 в 23:41:32   # 783641
Цитата: Ара горный от 29.08.2021 17:40:03
Уж не чета тебе, обдолбышу. Сиди дальше креативничай со своего третьего аккаунта.

P.S. Прием окончен! Пройдите на хуй!
Даже смешно стало, как простое слово тебя подогрело, точно - дурачок!
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