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Умер Жан-Поль Бельмондо
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danilov 07 Сентября 2021 в 09:45:41
Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста.
Ему было 88 лет.
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по дате
Пастафариан
07.09.2021 в 09:53:02
# 784065
Этот мир был с ним лучше
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