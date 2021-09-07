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В мире
Умер Жан-Поль Бельмондо
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danilov 07 Сентября 2021 в 09:45:41
Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста.
Ему было 88 лет.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 07.09.2021 в 09:53:02   # 784065
Этот мир был с ним лучше
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