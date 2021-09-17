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В мире
В Китае запретили делать финансовые прогнозы, альтернативные государственным
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danilov 17 Сентября 2021 в 17:26:36
Как сообщает Financial Times, власти Китая запретили делать финансовые прогнозы, альтернативные государственным. В Шанхае власти арестовали 14 подозреваемых в манипуляциях с акциями, удалили более 17 тысяч записей в Сети с «вредоносной информацией» и закрыли более 8000 незаконных онлайн-счетов.

Власти Китая объясняют аресты борьбой с манипулированием ценами на акции, которое производится в прямых эфирах, через мессенджеры и другие каналы. В частности, был арестован финансовый блогер более чем с 5 млн подписчиков, Хуан Шэн, а его аккаунты в WeChat и Weibo были заблокированы. Ещё один блогер, Сюй Сяофэн, не оставлял сообщения с июля, а сообщения блогера И Вэя в Weibo были просто удалены.

Подробнее https://www.ixbt.com/news/2021/09/17/aresty-blogerov-blokirovki-schetov-i-udalenie-informacii-v-kitae-zapretili-delat-finansovye-prognozy-alternativnye.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 17.09.2021 в 20:49:35   # 784432
Акция санкционирования акционеров
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