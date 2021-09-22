Горько за такую сладость

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Гость 21 Сентября 2021 в 19:12:26
Фантазии местных кондитеров хватило на то, чтобы назвать шоколадное пирожное “Негритенок”, оскорбив тем самым достоинство людей негроидной расы.
Уполномоченный по правам человека Эльвира АЗИМОВА в своем обращении в НПП “Атамекен” пояснила, что Казахстан является участником Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а потому недопустимы любые виды и формы ущемления прав человека по расовому признаку. Какую-либо дискриминацию запрещает и Конституция страны.
Пирожное было срочно переименовано, сообщили в НПП.
Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент
https://time.kz/articles/nu/2021/09/20/gorko-za-takuyu-sladost
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GaNjUBASSKIN 22.09.2021 в 10:10:32 # 784594
Максимка
Цитата: андремас от 22.09.2021 04:18:12
Максимка
Максимка
Пусть с ума сходят. Но в русском языке у слова "негр" никогда не было уничижительного или оскорбительного оттенка.
Цитата: Бекел от 22.09.2021 06:08:00Тоже так подумал, но оказывается он уже давно издается как " И никого не стало" в англоязычных странах...
Тогда произведение Агаты Кристи в топку чтоль? Или пусть переименуют? "Десять негритят"
Тогда произведение Агаты Кристи в топку чтоль? Или пусть переименуют? "Десять негритят"
Цитата: Софруджу от 22.09.2021 05:18:05
Совсем мир сошёл с ума. Негра нельзя назвать негром. Проститутку - проституткой. Инвалида - инвалидом...
Совсем мир сошёл с ума. Негра нельзя назвать негром. Проститутку - проституткой. Инвалида - инвалидом...
Хуже того - нельзя п#д@раса назвать п#д@расом!
Скорее афроказахстанец. Или как называют
Цитата: Dimmon от 22.09.2021 09:14:59Карашкет, но это не точно.
а как переименовали то, в капкарашка??
а как переименовали то, в капкарашка??