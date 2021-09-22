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В мире
Горько за такую сладость
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Гость 21 Сентября 2021 в 19:12:26
Название пирожного, продававшегося в одном из супермаркетов Шымкента, сочли расистским и усмотрели в нем нарушение прав человека. По этому поводу в Национальную палату предпринимателей “Атамекен” поступило обращение от уполномоченного по правам человека.



Фантазии местных кондитеров хватило на то, чтобы назвать шоколадное пирожное “Негритенок”, оскорбив тем самым достоинство людей негроидной расы.

Уполномоченный по правам человека Эльвира АЗИМОВА в своем обращении в НПП “Атамекен” пояснила, что Казахстан является участником Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а потому недопустимы любые виды и формы ущемления прав человека по расовому признаку. Какую-либо дискриминацию запрещает и Конституция страны.

Пирожное было срочно переименовано, сообщили в НПП.

Алиса МАСАЛЁВА, Шымкент

https://time.kz/articles/nu/2021/09/20/gorko-za-takuyu-sladost
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 22.09.2021 в 09:55:51   # 784592
Заняться нечем людям. Есть еще много слов которые звучат нехорошо на других языках. Давайте весь язык перестроим чтобы никого не обидеть.
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  Zoggyla 22.09.2021 в 10:08:50   # 784593
без слов.
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  GaNjUBASSKIN 22.09.2021 в 10:10:32   # 784594
А переименовали то как? в "Юнный афроамериканец"?
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  андремас 22.09.2021 в 10:17:28   # 784595
А слова “негроидная раса“ не оскорбляют достоинства негров?
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  андремас 22.09.2021 в 10:18:12   # 784596
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  Zoggyla 22.09.2021 в 10:18:44   # 784597
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  Софруджу 22.09.2021 в 11:18:05   # 784606
Совсем мир сошёл с ума. Негра нельзя назвать негром. Проститутку - проституткой. Инвалида - инвалидом. И даже мать и отца - матерью и отцом.
Пусть с ума сходят. Но в русском языке у слова "негр" никогда не было уничижительного или оскорбительного оттенка.
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  bIP6bIC 22.09.2021 в 11:33:42   # 784609
Не знаю кого как, но меня учили в советской школе негров называть неграми, потому что они и есть негры. Так же как татар-татарами, русских-русскими, узбеков-узбеками а казахов-казахами. И каждый просто обязан гордиться своей нацией. Так оно по ходу и есть, ну окромя негров, им похоже очень стремно быть неграми. Видно негр слово ругательное и отстойное, иначе чем объяснить такую неприязнь к этому простому определению расы? Максимум, какую эмоцию вызвала у меня новость , так это улыбку. Негритёнок
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  Бекел 22.09.2021 в 12:08:00   # 784612
Тогда произведение Агаты Кристи в топку чтоль? Или пусть переименуют? "Десять негритят"
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  Zoggyla 22.09.2021 в 12:17:08   # 784613
Цитата: Бекел от 22.09.2021 06:08:00
Тогда произведение Агаты Кристи в топку чтоль? Или пусть переименуют? "Десять негритят"
Тоже так подумал, но оказывается он уже давно издается как " И никого не стало" в англоязычных странах...
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  Hairless 22.09.2021 в 13:02:23   # 784614
Цитата: Софруджу от 22.09.2021 05:18:05
Совсем мир сошёл с ума. Негра нельзя назвать негром. Проститутку - проституткой. Инвалида - инвалидом...

Хуже того - нельзя п#д@раса назвать п#д@расом!
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  Panasonic 22.09.2021 в 13:16:03   # 784616
Эта толерантность до добра не доведет.
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  bIP6bIC 22.09.2021 в 13:45:41   # 784619
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  Enchtein 22.09.2021 в 13:50:46   # 784620
И до нас докатилась волна ТОЛЕРАСТИИ
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  Manitu 22.09.2021 в 14:07:17   # 784621
Цитата: GaNjUBASSKIN от 22.09.2021 04:10:32
А переименовали то как? в "Юнный афроамериканец"?

Скорее афроказахстанец. Или как называют негров,африканских представителей рассы с иным цветом кожи, которые живут не в америке?
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  Dimmon 22.09.2021 в 15:14:59   # 784624
а как переименовали то, в капкарашка??
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  Zoggyla 22.09.2021 в 15:27:10   # 784625
Цитата: Dimmon от 22.09.2021 09:14:59
а как переименовали то, в капкарашка??
Карашкет, но это не точно.
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  NBE 22.09.2021 в 17:03:24   # 784629
Я не люблю расистов и негров.
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  Viktor11 22.09.2021 в 17:44:27   # 784632
Если бы не расизм люди и негры жили бы дружно
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  Рамзес 22.09.2021 в 18:13:59   # 784633
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  ЛиКа 22.09.2021 в 22:33:54   # 784651
"Пришедшее из США слово «ниггер» (англ. nigger) употребляется в его оригинальном значении — как оскорбительное наименование чернокожего. Слово «негр» в русском языке не является оскорблением, а лишь обозначает принадлежность к негроидной расе и является политкорректным." Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Наши услышали звон и бегом исполнять, не вкурив тему.
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