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Протесты в Мельбурне
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danilov 23 Сентября 2021 в 13:18:14
Полиция применила резиновые пули для разгона митингующих против локдаунов и обязательной вакцинации, в ход также шли дымовые шашки и газ
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Zoggyla
23.09.2021 в 14:24:14
# 784672
И им тоже тяжко переносить свалившиеся на их головы "прелести" пандемии. Припекает.
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