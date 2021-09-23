 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Протесты в Мельбурне
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Сентября 2021 в 13:18:14
Полиция применила резиновые пули для разгона митингующих против локдаунов и обязательной вакцинации, в ход также шли дымовые шашки и газ

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 23.09.2021 в 14:24:14   # 784672
И им тоже тяжко переносить свалившиеся на их головы "прелести" пандемии. Припекает.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь