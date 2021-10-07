Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства акции "Соликамского магниевого завода"

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danilov 07 Октября 2021 в 11:11:33
Предприятие приватизировали в 1992–1996 годах.
СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и редкоземельную). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, калия хлорид.
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Нашим также стоит вернуть все НПЗ, Кармет, Балхашмедь, Хром и начать сажать воров. Денег будет завались, икру будем есть золотыми ложками.
alpha_portal 07.10.2021 в 12:32:59 # 785120
Цитата: bolatbol от 07.10.2021 05:53:43
Вот у кого нашим учиться надо. Херакс - и ЮКОС отжал, хоп - и Магний взад вернул.
Нашим также стоит вернуть все НПЗ, Кармет, Балхашмедь, Хром и начать сажать воров. Денег будет завались, икру будем есть золотыми ложками.
Вот у кого нашим учиться надо. Херакс - и ЮКОС отжал, хоп - и Магний взад вернул.
Нашим также стоит вернуть все НПЗ, Кармет, Балхашмедь, Хром и начать сажать воров. Денег будет завались, икру будем есть золотыми ложками.
Все что мы не отдали - все разворовано и разрушено. Любой проект/завод/производство, которые мы открываем сами и с пафосом - пустышки. Наше государство умеет только бабками ворочать. Не более. Так что пусть те кто держат производство делают свое дело и плотят налоги. Если мы нпз сейчас вернем - их разворуют и распродадут в течении нескольких лет. И скажут: не рентабельно. Проходили уже тыщу раз
KapitanNemo 07.10.2021 в 12:43:15 # 785121
Цитата: Dimmon от 07.10.2021 06:09:49
не нравится что избирательно отменяются последствия прихватизации, "своих" Путин не трогает, в принципе можно и не отменять заключив некое соглашение о разделе продукции с правом отмены и изьятия в госсобственность в случае нарушений, если это действительно эффективные менеджеры то будет взаимовыгодно. таково мое видение "возврата недр" в госсобственность, по-хорошему или по-плохому
не нравится что избирательно отменяются последствия прихватизации, "своих" Путин не трогает, в принципе можно и не отменять заключив некое соглашение о разделе продукции с правом отмены и изьятия в госсобственность в случае нарушений, если это действительно эффективные менеджеры то будет взаимовыгодно. таково мое видение "возврата недр" в госсобственность, по-хорошему или по-плохому
Наверно "свои" слушают Путина и делятся с государством.