Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства акции "Соликамского магниевого завода"

не нравится что избирательно отменяются последствия прихватизации, "своих" Путин не трогает, в принципе можно и не отменять заключив некое соглашение о разделе продукции с правом отмены и изьятия в госсобственность в случае нарушений, если это действительно эффективные менеджеры то будет взаимовыгодно. таково мое видение "возврата недр" в госсобственность, по-хорошему или по-плохому