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Умер Колин Пауэлл
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danilov 18 Октября 2021 в 18:48:52
Бывший госсекретарь Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет.
Как пишет CNN со ссылкой на семью, он скончался от осложнений, вызванных COVID-19.
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Vrangel
18.10.2021 в 22:08:58
# 785364
Мразью меньше
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Васяй
18.10.2021 в 22:18:54
# 785365
Умер Максим,и йух с ним.
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старик
18.10.2021 в 23:55:13
# 785367
с его подачи столько народу погубили,что ему давно надо было жариться на сковородке.
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