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В мире
Умер Колин Пауэлл
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danilov 18 Октября 2021 в 18:48:52
Бывший госсекретарь Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет.
Как пишет CNN со ссылкой на семью, он скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Vrangel 18.10.2021 в 22:08:58   # 785364
Мразью меньше
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  Васяй 18.10.2021 в 22:18:54   # 785365
Умер Максим,и йух с ним.
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  старик 18.10.2021 в 23:55:13   # 785367
с его подачи столько народу погубили,что ему давно надо было жариться на сковородке.
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