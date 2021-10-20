Бережливость и патриотизм: родители в Китае отныне будут отвечать за поведение ребёнка

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Vrangel 20 Октября 2021 в 10:35:00
Любить партию, нацию и социализм. Всем этим нужно питать детей. Ну, а примером для здорового патриота, способного уважать старших и любить Родину, должна быть семья. Подобного курса Китай придерживается давно, реформируя систему образования. Так, за проступки детей станут отвечать взрослые. Ведь те, по мнению властей, не объяснили им, что такое – хорошо, а что такое – плохо. Хулиганское поведение ребенка, согласно предложению местного правительства, – это строгий выговор. А если это не поможет, взрослых обяжут перевоспитываться самим. Пройти специальный курс по тому, как растить детей.
Кроме ответственности за все провалы школьников, новый закон заставит родителей больше времени проводить с детьми. Законопроект пока что не принят, он – всего лишь на рассмотрении, однако китайцы уже называют его частью тотального диктата властей КНР.
За последний год местная система образования только и делает, что вводит запреты. Среди них – стандартные игры в "стрелялки". Теперь в Китае тем, кому нет 16, можно играть в Интернете лишь 3 часа в неделю, по 60 минут с пятницы по воскресенье. А по-другому – никак. Ранее местные СМИ назвали игры "духовным опиумом", обрушив тем самым акции IT-компаний.
Чтобы выявлять нарушителей, власти КНР запустили систему распознавания лиц. Полуночный патруль следит за теми, кто выходит поиграть в неурочное время, выдавая себя за взрослых. Система сканирует лица игроков и сверяет их с именами. Те, кто отказывается открывать лицо, блокируются автоматом. Их включают в списки зависимых от компьютера.
Нельзя китайским подросткам и вести популярные во всем мире стримы. Все это касается, конечно, несовершеннолетних. Делать "звезд" из детей запрещено и родителям. Сами интернет-сервисы обязаны блокировать все, что демонстрирует богатство и поклонение деньгам. А еще – тренды на неадекватность и пропаганду нестандартных отношений. Ненужным в Китае считают и пошлую литературу, которая никакого, по мнению властей, не имеет отношения к реальному образованию. Рекламу подобного местный Интернет должен блокировать, а еще выносить предупреждения тем, кто это смотрит.
И, кстати, о визуальном контенте. В Пекине считают, на злых мультфильмах молодое поколение правильно не воспитать. Негатив лишь учит насилию и даже подталкивает к преступлениям. Под запретом в Китае – обнаженка в аниме, а также ужасы и ролики, где персонажи ведут опасный образ жизни. Зацеперы, руферы – потенциальные самоубийцы; хоть и вымышленные, они блокируются местным Интернетом.
Борются в Китае и с киберхулиганством в виде буллинга. Важен и внешний вид. Местное правительство попросило мужчин быть быть мужественнее. В этом поможет спорт. Ну, а чтобы не было соблазна за кем-то повторять, на телевидении попросили не показывать парней-знаменитостей, которые больше похожи на женщин.
Все эти ограничения касаются не только детей, но и родителей. Согласно закону о семейном воспитании, родителям запрещено силой и пинками заставлять детей соблюдать все, что постановило правительство. То есть эти же правила. Главное, по мнению властей Китая, научить ребенка бережливости и доброте.
Экономнее и патриотичнее должны стать и взрослые. В Китае запретили репетиторство по основным предметам. Многие китайцы признаются: раньше они готовили детей по полной. В школе – китайская программа, после нее – языки и все, что понадобится ребенку для переезда за рубеж. Жители крупных городов говорят: новые запреты снижают уровень образования китайцев. Дети просто не смогут конкурировать с другими в будущем. Впрочем, бизнес на частном преподавании из Китая не ушел, а просто стал другим.
Фирмы, которые ранее занимались репетиторством, сейчас предлагают научить преподаванию родителей примерно за те же деньги. И это пользуется спросом. Постановление партии – это хорошо, но вывести в люди своего ребенка мечтает каждый. Именно так, уверены многие китайцы, будет и с новым законом. Чтобы за плохое поведение ребенка под санкции попал взрослый, нужно будет еще доказать проступок, созвать комиссию, передать дело прокурору. А значит, скорее всего, под закон попадут лишь очень запущенные случаи детского хулиганства.
Источник
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 20.10.2021 в 17:44:57 # 785442