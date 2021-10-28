В Челябинске от ковида скончался врач-антипрививочник

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danilov 28 Октября 2021 в 20:46:25
«За эти дни очень много людей позвонили и написали нам, выражая не только сочувствие близким, но и искренне переживая эту потерю, для многих он был близким человеком, практически членом семьи, который всегда мог помочь и вселить надежду. По области его называли «волшебный доктор», и это действительно было так. Я, работая с ним, видела все это, и какие сложные случаи ему получалось распутать. И при всем этом он был очень скромным человеком. И не хотел утруждать других своими проблемами и просьбами.
Сейчас многие спрашивают: «Как же так получилось? Почему он не смог спасти себя?»
Да потому что он был истинным гомеопатом и исследователем и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее», — поделилась она.
Юрию Попову было 59 лет. Он лечил людей от ковида гомеопатическими прератами. Главврач Гомеопатической клиники был противником прививок от COVID-19 и выступал против обязательного ношения масок.
https://echochel.ru/news/v-chelyabinske-ot-kovida-skonchalsya-vrach-antiprivivochnik/
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